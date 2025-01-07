IMDb Açıkladı: Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Belli Oldu!
IMDb Açıkladı: Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Belli Oldu!
Birçoğumuzun çok sevdiği film türü olan bilim-kurgunun efsanesi seçildi. IMDb kullanıcılarının oylarıyla o film zirveye oturdu. Hem görsel efektleri hem de derinlemesine işlenmiş hikayesiyle bilim kurgu türünde çıtayı yükselten yapım hangisi oldu? İşte cevabı...
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Bilim kurgu sinemasında "Matrix" gibi distopik başyapıtlardan, "Interstellar" gibi pek çok efsanevi film bulunuyor. IMDb kullanıcılarına göre tüm zamanların en iyisi ise yine bir başka efsane film oldu.
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Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve başrolde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Inception, IMDb kullanıcıları tarafından tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmi seçildi. 2.6 milyondan fazla oylamadan 8.8 puan aldı.
Nolan, klasik bilim kurgu hikayelerinin aksine uzayın derinlikleri yerine, insan zihninin karmaşık labirentlerine odaklanıyor. Rüya paylaşım teknolojisini merkezine alan film, kurumsal hedeflerin bilinçaltına sızan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Gerilim, bilim ve felsefeyi ustaca harmanlayan bu yapım, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin övgüsünü toplamayı sürdürüyor.
Inception yalnızca özgün hikayesiyle değil, aynı zamanda etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Leonardo DiCaprio’ya; Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy ve Marion Cotillard gibi yıldız isimler eşlik ediyor.
Peki, sizin favori bilim-kurgu filminiz hangisi? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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