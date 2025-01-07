onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
IMDb Açıkladı: Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Belli Oldu!

IMDb Açıkladı: Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.01.2025 - 14:19

Birçoğumuzun çok sevdiği film türü olan bilim-kurgunun efsanesi seçildi. IMDb kullanıcılarının oylarıyla o film zirveye oturdu. Hem görsel efektleri hem de derinlemesine işlenmiş hikayesiyle bilim kurgu türünde çıtayı yükselten yapım hangisi oldu? İşte cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim kurgu sinemasında "Matrix" gibi distopik başyapıtlardan, "Interstellar" gibi pek çok efsanevi film bulunuyor. IMDb kullanıcılarına göre tüm zamanların en iyisi ise yine bir başka efsane film oldu.

Bilim kurgu sinemasında "Matrix" gibi distopik başyapıtlardan, "Interstellar" gibi pek çok efsanevi film bulunuyor. IMDb kullanıcılarına göre tüm zamanların en iyisi ise yine bir başka efsane film oldu.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve başrolde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Inception, IMDb kullanıcıları tarafından tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmi seçildi. 2.6 milyondan fazla oylamadan 8.8 puan aldı.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği ve başrolde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Inception, IMDb kullanıcıları tarafından tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmi seçildi. 2.6 milyondan fazla oylamadan 8.8 puan aldı.

Nolan, klasik bilim kurgu hikayelerinin aksine uzayın derinlikleri yerine, insan zihninin karmaşık labirentlerine odaklanıyor. Rüya paylaşım teknolojisini merkezine alan film, kurumsal hedeflerin bilinçaltına sızan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Gerilim, bilim ve felsefeyi ustaca harmanlayan bu yapım, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin övgüsünü toplamayı sürdürüyor.

Nolan, klasik bilim kurgu hikayelerinin aksine uzayın derinlikleri yerine, insan zihninin karmaşık labirentlerine odaklanıyor. Rüya paylaşım teknolojisini merkezine alan film, kurumsal hedeflerin bilinçaltına sızan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Gerilim, bilim ve felsefeyi ustaca harmanlayan bu yapım, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin övgüsünü toplamayı sürdürüyor.

Inception yalnızca özgün hikayesiyle değil, aynı zamanda etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Leonardo DiCaprio’ya; Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy ve Marion Cotillard gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Inception yalnızca özgün hikayesiyle değil, aynı zamanda etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Leonardo DiCaprio’ya; Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy ve Marion Cotillard gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Peki, sizin favori bilim-kurgu filminiz hangisi? Yorumlarda buluşalım...

Peki, sizin favori bilim-kurgu filminiz hangisi? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın