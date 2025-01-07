IMDb Açıkladı: Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmi Belli Oldu!

Birçoğumuzun çok sevdiği film türü olan bilim-kurgunun efsanesi seçildi. IMDb kullanıcılarının oylarıyla o film zirveye oturdu. Hem görsel efektleri hem de derinlemesine işlenmiş hikayesiyle bilim kurgu türünde çıtayı yükselten yapım hangisi oldu? İşte cevabı...