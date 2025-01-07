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Maria'nın Yönetmeni Övmeye Doyamamıştı: Baklava ve Cacıktan Sonra Haluk Bilginer'i de Yunanlara Kaptırdık!

Maria'nın Yönetmeni Övmeye Doyamamıştı: Baklava ve Cacıktan Sonra Haluk Bilginer'i de Yunanlara Kaptırdık!

Angelina Jolie Haluk Bilginer
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 22:08

Haluk Bilginer, Angelina Jolie'yle birlikte başrollerini paylaştığı Maria filmiyle bir kez daha gururlandırmış ve bayrakları asmamızı sağlamıştı. Filmin yönetmeni Pablo Larrain, Bilginer'in filme nasıl seçildiğini anlatmış ve ünlü oyuncuya övgü yağdırmıştı. Bilginer'den bahsederken 'Ailesinin bir kısmı Yunan asıllı' diyen Larrain, 'Baklava ve cacıktan sonra Haluk Bilginer'i de Yunanlara kaptırdık' şakalarına zemin hazırladı.

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Angelina Jolie ile başrollerini paylaştığı Maria filminde hepimizi gururlandıran Haluk Bilginer, sadece bizlerin değil film ekibinin de gönlünü kapmayı başarmıştı.

Angelina Jolie ile başrollerini paylaştığı Maria filminde hepimizi gururlandıran Haluk Bilginer, sadece bizlerin değil film ekibinin de gönlünü kapmayı başarmıştı.

Hem Angelina Jolie'nin hem de filmin yönetmeni Pablo Larrain'in övmelere doyamadığı Bilginer dünya çapında başarısını bir kez daha göstermişti.

Hem Angelina Jolie'nin hem de filmin yönetmeni Pablo Larrain'in övmelere doyamadığı Bilginer dünya çapında başarısını bir kez daha göstermişti.

Yönetmen Pablo Larrain'in geçtiğimiz günlerde Bilginer'i övdüğü konuşmasında Bilginer'in ailesinin bir kısmının Yunan asıllı olduğunu dile getirmişti.

Yönetmen Pablo Larrain'in geçtiğimiz günlerde Bilginer'i övdüğü konuşmasında Bilginer'in ailesinin bir kısmının Yunan asıllı olduğunu dile getirmişti.

O konuşmayı burada bulabilirsiniz:

Yönetmenin yaptığı açıklamalar sonucunda da Haluk Bilginer'i de Yunanlara kaptırdığımıza dair şakalar havada uçuştu.

Yönetmenin yaptığı açıklamalar sonucunda da Haluk Bilginer'i de Yunanlara kaptırdığımıza dair şakalar havada uçuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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