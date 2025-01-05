Maria'nın Yönetmeni Haluk Bilginer'in Filme Nasıl Seçildiğini Anlattı: Aynı Yerde Doğmuşlar!
Maria'nın Yönetmeni Haluk Bilginer'in Filme Nasıl Seçildiğini Anlattı: Aynı Yerde Doğmuşlar!
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Maria filmi, henüz duyurusunun yapıldığı andan itibaren büyük bir ilgi toplamıştı. Haluk Bilginer'in başarısına başarı etkilediği ve kendine hayran bıraktığı filmin yayınlanmasının ardından, oyuncular ve yönetmenle yapılan bir röportaj gündem oldu. Filmin yönetmeni Pablo Larraín, Bilginer'in filme seçilme sürecini anlattı. Hayranlığını da dile getiren Larraín, Bilginer'i nereden tanıdığını açıkladı.
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Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile Maria filminde başrolü paylaşarak bir kez daha hepimizi gururlandırmıştı.
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Filmde Aristotle Onassis karakterine hayat veren Bilginer, Angelina Jolie dahil herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Filmin yönetmeni Pablo Larraín, Haluk Bilginer'in filme seçilme sürecini ve kendisini nereden tanıdığını anlattı.
Larraín, Haluk Bilginer'in Türk olduğunu bildiğini, Bilginer ve Onassis'in 50 yıl arayla İzmir'de birkaç sokak arayla doğduklarını dile getirdi. Bilginer için kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri diyen Larraín, onu Nuri Bilge Ceylan filmleriyle tanıdığını dile getidi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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