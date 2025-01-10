Sahneye Hem Alkollü Hem de Çok Geç Çıktı: Ünlü Şarkıcıya Milyon Liralık Tazminat Davası Açılıyor!
Sahneye Hem Alkollü Hem de Çok Geç Çıktı: Ünlü Şarkıcıya Milyon Liralık Tazminat Davası Açılıyor!
'Beyaz Sevda', 'Göçebe' gibi pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal gündemin öne çıkan ismi oldu.
Yeni yılı başkent Ankara'da sahnede geçiren ünlü şarkıcının sahneye alkollü ve çok geç çıktığı öne sürüldü. Niran Ünsal'a mekânın itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı ortaya çıktı!
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Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan ancak hepimizin Niran Ünsal olarak tanıdığı ünlü şarkıcı bir dönem sık sık gündeme oturuyordu.
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Bir dönem radikal bir karar alarak tesettüre giren Ünsal hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyordu.
'Beyaz Sevda', 'Hayranım', 'Helal Et' ve 'Haktan' gibi şarkılarıyla tanınan Niran Ünsal bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Yılbaşı gecesi, Ankara’da bir mekanda sahneye çıkmak için 1 milyon liralık anlaşma yapan Ünsal'ın sahneye hem geç hem de alkollü çıktığı iddiası öne atıldı.
23.00'te çıkması beklenen ancak sahneye 00.41'de çıkan Ünsal şarkı söylerken sigara içtiği için de müşteriler tarafından protesto edildi.
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Mekan sahibi Faysal Akman'ın Habertürk'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını duyurdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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