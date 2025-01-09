'Enercii'den Sonra 'Hokkabaz' Geldi: Dilan Polat Göndermeli Sözlerle Dolu İkinci Şarkısını Çıkardı!
'Enercii'den Sonra 'Hokkabaz' Geldi: Dilan Polat Göndermeli Sözlerle Dolu İkinci Şarkısını Çıkardı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat tahliye olduğu günden bu yana tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Kimilerine göre hatalarından bir türlü ders çıkarmadığı düşünülen popüler fenomen yine yaptı yapacağını!
Müzik sektörüne yeniden el atma kararı alan Dilan Polat dillerden düşmeyen 'Enercii' şarksından sonra şimdi de 'Hokkabaz' adını verdiği ikinci şarkısıyla gündeme damgasını vurdu.
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Ağızları bir karış açık bırakan türden şatafatlı hayatlarının her saniyesini gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çifti, MASAK radarına yakalanmalarının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine gönderilmişti.
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Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift 10 ay boyunca süren tutukluluk hallerinin ardından ara kararla tahliye edilerek yine tartışmaların odağına oturmuştu.
Sosyal medyaya ara verip biraz ders çıkaracağı beklenen Dilan Polat, eskisinden daha aktif şekilde Instagram ve TikTok hesaplarına koştu.
Adım atmadığı bir müzik dünyası kalan sosyal medya fenomeni geçtiğimiz yıllarda hater'larına seslendiği "Enercii" şarkısıyla yine uzun süre konuşulmuştu hatırlarsanız.
Vee, Dilan Polat yine yaptı yapacağını! Olaylardan sonra tüm mecralardan kaldırılan 'Enercii'sinden sonra ikinci şarkısı için kolları sıvadı.
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Kafasına dolar ve euro takan kişiyle "Hokkabaz" adlı yeni şarkısının klibi için hazırlıklara bile başlayıp kostümlerini boy boy gösterdi.
Şimdiden sosyal medyada viral olmayan başlayan Polat’ın yeni şarkısında “Keyfimi bozamaz üç beş Hokkabaz güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz” gibi bir sürü gönderme var tabii.
Dilan Polat'ın yeni kıymetlisi 'Hokkabaz' şarkısının sözleri de şöyle:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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