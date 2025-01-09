Tarafını Belli Etti: Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek Geldi!

Birçok isimle çalışıp magazin dünyasında epey adı geçen bir kadın menajer ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. ID İletişim tarafından yapılan 'Ahlak dışı iddialar' açıklamasından sonra güzel oyuncuya pek çok kişiden destek geldi. Serenay Sarıkaya'ya destek çıkan isimlerden biri de Demet Akalın oldu!