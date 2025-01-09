Tarafını Belli Etti: Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek Geldi!
Tarafını Belli Etti: Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek Geldi!
Birçok isimle çalışıp magazin dünyasında epey adı geçen bir kadın menajer ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. ID İletişim tarafından yapılan 'Ahlak dışı iddialar' açıklamasından sonra güzel oyuncuya pek çok kişiden destek geldi. Serenay Sarıkaya'ya destek çıkan isimlerden biri de Demet Akalın oldu!
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Günlerdir sosyal medyanın çalkalanmasına neden olan bazı yakışıksız iddalara denk gelmişsinizdir. TV100'den Fuat Uğur'a ait bu köşe yazısıyla ortalık fena karıştı.
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Hem magazin hem de televizyon sektöründe bazı fitillerin ateşlenmesine neden olay sonrası ID İletişim'den jet hızıyla açıklama geldi.
Tüm bu olaylarda başı en çok ağrıyan isimse şüphesiz Serenay Sarıkaya oldu. Yapılan resmi açıklamadan sonra ünlü oyuncuya meslektaşlarından destekler gelmeye başladı.
İthamların gerçek ve ahlak dışı olduğununun altı çizilen açıklamadan sonra Serenay Sarıkaya'ya destek olan bir diğer isimse Demet Akalın oldu.
Sarıkaya'nın kimileri tarafından çok beğenilen güzel sesiyle şarkı söylediği anları paylaşan Demo, "Yeteneğiyle sadece sevilmeyi ve övülmeyi hak eden kadın" diyerek övgü yağdırdı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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