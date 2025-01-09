onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Farah Zeynep Abdullah'tan "Kadın Dayanışması" Vurgusu Yapan Bergüzar Korel ve Hazal Kaya'ya İmalı Çıkış!

Farah Zeynep Abdullah'tan "Kadın Dayanışması" Vurgusu Yapan Bergüzar Korel ve Hazal Kaya'ya İmalı Çıkış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.01.2025 - 14:44

Günlerdir sosyal medyanın göbeğine oturmuş olan ID İletişim olayları ortalığı fena karıştırmış durumda. Yapılan resmi açıklamalar, ajans bünyesindeki oyuncuların tepkileri derken gündem yangın yerine döndü.

Hem televizyon hem de magazin dünyasını sarsan kaosun ardından pek çok ünlü isim 'Kadın dayanışması' yorumuyla paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu ajanstan olmayan Farah Zeynep Abdullah ise bazı kadın oyunculara sert bir göndermeyle yeni bir fitili ateşlemiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV100'den Fuat Uğur'un isim geçirmeden kaleme aldığı köşe yazısıyla başlayan iddialar kısa sürede dallanıp budaklandı!

TV100'den Fuat Uğur'un isim geçirmeden kaleme aldığı köşe yazısıyla başlayan iddialar kısa sürede dallanıp budaklandı!

Hem magazin hem de televizyon dünyasını adeta ayağa kaldıran olaylar silsilesi ID İletişim tarafından yapılan açıklamayla daha da büyümeye başladı.

Hem magazin hem de televizyon dünyasını adeta ayağa kaldıran olaylar silsilesi ID İletişim tarafından yapılan açıklamayla daha da büyümeye başladı.

ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı da içeriğimizde paylaşmıştık:

Konuya dair tüm detayları da burada vermiştik:

Gündeme damgasını vuran ajansın bünyesindeki oyuncuların tepkileriyle sular daha da ısındı desek yeridir.

Gündeme damgasını vuran ajansın bünyesindeki oyuncuların tepkileriyle sular daha da ısındı desek yeridir.

👇🏼👇🏼

Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı ilk duyduğundan "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaşmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı ilk duyduğundan "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaşmıştı.

Sert açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren Farah Zeynep, bu olay devam ederken "kadın dayanışması" vurgusu yaşan kadın meslektaşlarına "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" diyerek tepki gösterdi.

Sert açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren Farah Zeynep, bu olay devam ederken "kadın dayanışması" vurgusu yaşan kadın meslektaşlarına "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncunun X paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

Ünlü oyuncunun X paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
5
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın