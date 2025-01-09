Farah Zeynep Abdullah'tan "Kadın Dayanışması" Vurgusu Yapan Bergüzar Korel ve Hazal Kaya'ya İmalı Çıkış!

Günlerdir sosyal medyanın göbeğine oturmuş olan ID İletişim olayları ortalığı fena karıştırmış durumda. Yapılan resmi açıklamalar, ajans bünyesindeki oyuncuların tepkileri derken gündem yangın yerine döndü.

Hem televizyon hem de magazin dünyasını sarsan kaosun ardından pek çok ünlü isim 'Kadın dayanışması' yorumuyla paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu ajanstan olmayan Farah Zeynep Abdullah ise bazı kadın oyunculara sert bir göndermeyle yeni bir fitili ateşlemiş oldu.