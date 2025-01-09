Farah Zeynep Abdullah'tan "Kadın Dayanışması" Vurgusu Yapan Bergüzar Korel ve Hazal Kaya'ya İmalı Çıkış!
Farah Zeynep Abdullah'tan "Kadın Dayanışması" Vurgusu Yapan Bergüzar Korel ve Hazal Kaya'ya İmalı Çıkış!
Günlerdir sosyal medyanın göbeğine oturmuş olan ID İletişim olayları ortalığı fena karıştırmış durumda. Yapılan resmi açıklamalar, ajans bünyesindeki oyuncuların tepkileri derken gündem yangın yerine döndü.
Hem televizyon hem de magazin dünyasını sarsan kaosun ardından pek çok ünlü isim 'Kadın dayanışması' yorumuyla paylaşımlarda bulundu.
Söz konusu ajanstan olmayan Farah Zeynep Abdullah ise bazı kadın oyunculara sert bir göndermeyle yeni bir fitili ateşlemiş oldu.
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TV100'den Fuat Uğur'un isim geçirmeden kaleme aldığı köşe yazısıyla başlayan iddialar kısa sürede dallanıp budaklandı!
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Hem magazin hem de televizyon dünyasını adeta ayağa kaldıran olaylar silsilesi ID İletişim tarafından yapılan açıklamayla daha da büyümeye başladı.
Gündeme damgasını vuran ajansın bünyesindeki oyuncuların tepkileriyle sular daha da ısındı desek yeridir.
Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı ilk duyduğundan "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaşmıştı.
Sert açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren Farah Zeynep, bu olay devam ederken "kadın dayanışması" vurgusu yaşan kadın meslektaşlarına "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" diyerek tepki gösterdi.
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Ünlü oyuncunun X paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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