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Kerimcan Durmaz'ın Yasa Dışı Bahis Suçlamasıyla Tutuklanmasına Ünlü Arkadaşlarından Tepki Yağdı!

Kerimcan Durmaz'ın Yasa Dışı Bahis Suçlamasıyla Tutuklanmasına Ünlü Arkadaşlarından Tepki Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.01.2025 - 13:50

Malta'da verdiği bir konserde yaşananlar sonrası başı belaya giren Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün yasa dışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Son dönemin en popüler fenomenlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşları ise kendisinin suçsuz olduğunu savundu. Gelin cezaevine gönderilen Durmaz'ın ünlü kankalarından gelen tepkileri birlikte görelim...

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Oldukça uzun zamandır hayatımızda olup sosyal medya keşfetimizden düşmeyen Kerimcan Durmaz, yine gündeme bomba gibi düştü.

Oldukça uzun zamandır hayatımızda olup sosyal medya keşfetimizden düşmeyen Kerimcan Durmaz, yine gündeme bomba gibi düştü.

Malta'da bir mekanda sahne alan fenomenin başı, konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun yer almasıyla yandı.

Malta'da bir mekanda sahne alan fenomenin başı, konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun yer almasıyla yandı.

Geçtiğimiz gün 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınan ünlü fenomen ifadesinde hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

Geçtiğimiz gün 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınan ünlü fenomen ifadesinde hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

Durmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı:

Sağlık kontrolünün ardından tutuklamaya talebiyle adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.

Sağlık kontrolünün ardından tutuklamaya talebiyle adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.

Kerimcan Durmaz'ın cezaevine gönderilmesinden sonra başta en yakın arkadaşı Samet Liçina olmak üzere pek çok dostu "Kerimcan Durmaz suçsuzdur" diyerek verilen karara itiraz etti.

Kerimcan Durmaz'ın cezaevine gönderilmesinden sonra başta en yakın arkadaşı Samet Liçina olmak üzere pek çok dostu "Kerimcan Durmaz suçsuzdur" diyerek verilen karara itiraz etti.
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Aleyna Tilki:

Aleyna Tilki:

Zeynep Bastık:

Zeynep Bastık:

Didem Soydan:

Didem Soydan:

Hande Ünsal:

Hande Ünsal:

Samet Liçina:

Samet Liçina:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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