Konser Kazancını Açıkladı: Yasa Dışı Bahisten Gözaltına Alınan Kerimcan Durmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
Konser Kazancını Açıkladı: Yasa Dışı Bahisten Gözaltına Alınan Kerimcan Durmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Yasa dışı bahis” suçlamasıyla Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan fenomen bu sabah adliyeye sevk edildi.
Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Bakın ünlü fenomen, suçlamaların odağındaki o konserden ne kadar kazanmış...
Kaynak: Ekol Tv
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayılı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplardan yapılan yasa dışı bahis sitelerinin reklam paylaşımları üzerine başlattığı soruşturmaları devam ediyor.
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Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu bazı ünlü isimler bu konuyla gündemimizdeyken Kerimcan Durmaz da işe dahil oldu.
Mynet'in özel haberine göre; Kerimcan Durmaz 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz gün telefonunun sinyal verdiği adresten gözaltına alındı!
Savcılık tarafından "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir." açıklaması yapıldı.
Ünlü sosyal medya fenomeninin soruşturmaya dahil edilmesindeki neden ise bu konseri oldu...
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Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.
"Sahnede bulunan kişi benim. Bu mekan Malta’da yer alan bir eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptığından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim"
"Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım."
"Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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