Influencerlara Taş Attı: Cem Yılmaz 43 Bin TL'lik Lambası Kırık Gelince Dev Markayı İfşalayıp Dile Düştü!
Influencerlara Taş Attı: Cem Yılmaz 43 Bin TL'lik Lambası Kırık Gelince Dev Markayı İfşalayıp Dile Düştü!
Attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz ünlü bir markadan lamba siparişi verdi. 43 bin lira değerindeki lambanın kırık gelmesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü komedyen iade talep etse de eli boş döndü.
Yaşadıklarına sinirlenip iki ünlü markayı ifşalayan Cem Yılmaz paylaşım üzerine paylaşım yaptı. Influencerlar üzerinden gönderme yapan ünlü komedyen X ahalisinin de diline düştü.
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Cem Yılmaz dillerden düşmeyen projeleri, çalkantılı aşk hayatı, beyin yakan göndermelerle dolu paylaşımları derken her detayıyla gündem olmayı başarıyor.
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Ünlü komedyen bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir isyan paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Oldukça ünlü bir markadan tam tamına 43 bin TL değerinde bir lamba sipariş eden Cem Yılmaz, ürünün kırık gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı.
Hasarlı ürün için iade işlemleri başlatsa da iadesi bir türlü iade kabul edilmeyen ünlü komedyen yaşadıklarını sinirlenip markayı kendi hesaplarından ifşa etti.
Yılmaz Instagram hesabından paylaştığı gönderisine "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi…Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun..ok dedik…@beymen'in app'inden kayıt oluşturdum arayan soran yok Lamba 43 bin lira dedim ya sabır…@Bakaracollection a mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz ! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışsın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" notunu düştü.
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Söz konusu ürünü parasıyla aldığının özellikle altını çizerken, markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere daha çok özen gösterdiğini söyleyip para vererek hizmet almaya çalışanlarınsa 'unutulduğunu' söyledi.
Kırık lambanın fotoğraflarını paylaşıp art arda gönderiler yayınlayan Cem Yılmaz'ın satın aldığı lambayı merak edenler varsa...
Ünlü komedyenin bir masa lambasına 43 bin lira verme konusuysa X ahalisinin diline de fena düştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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