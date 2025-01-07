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Şahan Gökbakar Cumhurbaşkanı'nın "Pahalılığı Boykot" Çağrısıyla Hem Muhalefeti Hem İktidarı Eleştirdi!

Şahan Gökbakar Cumhurbaşkanı'nın "Pahalılığı Boykot" Çağrısıyla Hem Muhalefeti Hem İktidarı Eleştirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
07.01.2025 - 16:32 Son Güncelleme: 07.01.2025 - 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025'i 'Aile Yılı' ilan eden Erdoğan, 'satın almama özgürlüğü' vurgusuna değinerek vatandaşlara boykot çağrısında bulundu.

Komedyen Şahan Gökbakar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası X hesabından muhalefete büyük taş atan bir paylaşımda bulundu.

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Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Beştepe'de saat 15.50 sularında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Beştepe'de saat 15.50 sularında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

2025'i Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdıklarını duyuran Erdoğan, "Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

2025'i Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdıklarını duyuran Erdoğan, "Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının açıklamaları kısa sürede ülke gündemine otururken Şahan Gökbakar da konuya sessiz kalamadı.

Cumhurbaşkanının açıklamaları kısa sürede ülke gündemine otururken Şahan Gökbakar da konuya sessiz kalamadı.

Toplumsal konulara dair sert sözler kullanmaktan çekinmeyen ünlü komedyen, bu sefer de X hesabından iktidarı eleştirirken muhalefet partilerine de ağır göndermede bulundu.

Toplumsal konulara dair sert sözler kullanmaktan çekinmeyen ünlü komedyen, bu sefer de X hesabından iktidarı eleştirirken muhalefet partilerine de ağır göndermede bulundu.

Gökbakar, "Ülkemizde muhalefet olmadığı için kötü ekonomi ve pahalılığın sorumlusu olan iktidar, halka "pahalılığı boykot" önerisinde bulundu... 😂" ifadelerini kullandı!

Gökbakar, "Ülkemizde muhalefet olmadığı için kötü ekonomi ve pahalılığın sorumlusu olan iktidar, halka "pahalılığı boykot" önerisinde bulundu... 😂" ifadelerini kullandı!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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