Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'un Eşi Muhammet Aydın Ölüm Tehditlerine Ateş Püskürdü!

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u 2 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan acı ölüm sonrası konuşulan çok olay oldu. AKM'de düzenlenen törende yaşananlar, camide yaşanan çirkin kavga, küs olduğu kızı Tuğçe'nin gasilhane önündeki feryatları derken önemli detaylar gündemden düşmedi.

Bu seferki konunun da tansiyonu oldukça yüksek. Son Dakika'nın haberine göre; babasıyla küslüğü yüzünden tepkilerin hedefi olan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur hayranlarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Büyük bir öfkeyle video çeken Aydın 'Siz kimsiniz!' diyerek ateş püskürdü!