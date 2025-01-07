Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'un Eşi Muhammet Aydın Ölüm Tehditlerine Ateş Püskürdü!
Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'un Eşi Muhammet Aydın Ölüm Tehditlerine Ateş Püskürdü!
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u 2 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan acı ölüm sonrası konuşulan çok olay oldu. AKM'de düzenlenen törende yaşananlar, camide yaşanan çirkin kavga, küs olduğu kızı Tuğçe'nin gasilhane önündeki feryatları derken önemli detaylar gündemden düşmedi.
Bu seferki konunun da tansiyonu oldukça yüksek. Son Dakika'nın haberine göre; babasıyla küslüğü yüzünden tepkilerin hedefi olan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur hayranlarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Büyük bir öfkeyle video çeken Aydın 'Siz kimsiniz!' diyerek ateş püskürdü!
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Türk Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'u maalesef ki 2 Ocak günü kaybettik!
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AKM'de düzenlenen veda töreninden sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı ve ardından tabutu binlerce omuz üzerinde toprağa verildi.
Usta sanatçının vinlerce sevenin ve ünlülerin akın ettiği cenaze töreninde pek çok olay yaşandı. Bunların pek çok aile üyeleriyle ilgiliydi.
En çok konuşulan olaylardan biri, Ferdi Tayfur'un davalık olduğu ve küslük yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'un gasilhane önündeki yakarışlarıydı.
Tuğçe Tayfur'un hamileliği yüzünden katılmayacağı söylenen cenaze törenine son görevini yapmak için katılması ortalığı karıştırmıştı. Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ile usta ismin küs olduğu kızı Tuğçe arasında kavga çıkmış küfürler havada uçuşmuştu.
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Ortalık epey karışmışken tansiyonları biraz daha yükselten bir olay yaşandı! Bu sefer konunun odağında kimilerinin fena öfkeli olduğu Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın vardı.
Ferdi Tayfur'un hayranları "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" açıklamasında bulunan Aydın'a sert çıkışlar sergiledi.
Son Dakika'nın haberine göre; ölüm tehditleri aldığını öne süren Muhammet Aydın videoyla verdiği cevapla zehir zemberek sözler saçtı! "Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan!" diyerek devam etti:
"Oğlum, doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimseniz kimsiniz. Allah değilsiniz ya. Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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