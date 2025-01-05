Eser Bile Şoke Oldu: Berfu Yenenler Çocuklarıyla Bir Karesine Gelen Yoruma Verdiği Yanıtla Yüz Kızarttı!

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler son dönemlerin en popüler çiftlerinden biri haline geldi. Karı-koca hem ortak hem de farklı programlarla karşımıza çıkarken sosyal medya paylaşımları da sıkça dikkat çekiyor. Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde biricik eşinin sunduğu 'Linç@' programına konul oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlara tek tek yanıt veren Berfu Yenenler, çocuklarıyla olan kareye gelmiş bir yoruma verdiği cevapla herkesi büyük afallattı.

Gelin Eser Yenenler'in yüzünü kıpkırmızı hale getiren o cevabı birlikte duyalım...