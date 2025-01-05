Eser Bile Şoke Oldu: Berfu Yenenler Çocuklarıyla Bir Karesine Gelen Yoruma Verdiği Yanıtla Yüz Kızarttı!
Eser Bile Şoke Oldu: Berfu Yenenler Çocuklarıyla Bir Karesine Gelen Yoruma Verdiği Yanıtla Yüz Kızarttı!
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler son dönemlerin en popüler çiftlerinden biri haline geldi. Karı-koca hem ortak hem de farklı programlarla karşımıza çıkarken sosyal medya paylaşımları da sıkça dikkat çekiyor. Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde biricik eşinin sunduğu 'Linç@' programına konul oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlara tek tek yanıt veren Berfu Yenenler, çocuklarıyla olan kareye gelmiş bir yoruma verdiği cevapla herkesi büyük afallattı.
Gelin Eser Yenenler'in yüzünü kıpkırmızı hale getiren o cevabı birlikte duyalım...
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hayatımıza giren Eser Yenenler, 2019 yılında hayatını Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler ile birleştirmişti.
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O günden sonra sosyal medyanın dolayısıyla da magazinin en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelen büyük bir takipçi kitlesi elde etti.
Birlikte yarışma programları sunan, ayrı ayrı YouTube kanallarından programlar yapan ikiliyi sevenler kadar itici bulanlar da yok değil!
Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde ses getiren bir performans sergileyerek gündeme oturmuşlardı.
Yenenler ailesinin bu kez gündem olma sebebi ise daha başka! Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde biricik eşinin sunduğu 'Linç@' programına konuk oldu.
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Ünlü fenomen, Eser ve iki çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafta eşine gelen "En üstte Eser olmalıydı" yorumuna yanıt verdiği yanıtla herkesi afallattı.
Berfu Yenenler "Şimdi ben buna desem ki; üstte Eser olduğu için çocuklar oldu zaten" cevabını verince kıpkırmızı olan Eser Yenenler "Ohaa!" deyip güldü.
Kimileri gülüp geçti ama kimileri bu cevaba epey kızıp sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi.
O anları da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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