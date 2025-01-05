Aşkım Kapışmak Ferdi Tayfur'un Anma ve Cenaze Töreninde Yaşananlar Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Aşkım Kapışmak Ferdi Tayfur'un Anma ve Cenaze Töreninde Yaşananlar Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Türk arabesk müziğinin efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün toprağa verildi. Usta sanatçının anma töreni ve cenazesinde çok konuşulacak anlar yaşandı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak, binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreni hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakiben toprağa verildi.
Hem ünlülerin hem de usta sanatçıyı sevenlerin akın ettiği törende adeta izdiham yaşandı. Tören boyunca pek çok konuşulacak an yaşandı.
Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, törene gelen ünlülerin anons edilmesinden tutun tabut başındaki küfürlü kavgaya kadar her detaya fena öfkelendi.
Kapışmak "Cenaze töreni mi, ödül töreni mi ben anlamadım. Herkes hüngür hüngür ağlama yarışına girmiş. Ölüye saygı diye bir şey var. Bırakın adam rahat uyusun." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her yerde özne olmayın abicim, biraz da nesne olun. Zaten eninde sonunda o tabuta herkes girip özne olacak."
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın