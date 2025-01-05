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Aşkım Kapışmak Ferdi Tayfur'un Anma ve Cenaze Töreninde Yaşananlar Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Aşkım Kapışmak Ferdi Tayfur'un Anma ve Cenaze Töreninde Yaşananlar Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.01.2025 - 17:02

Türk arabesk müziğinin efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün toprağa verildi. Usta sanatçının anma töreni ve cenazesinde çok konuşulacak anlar yaşandı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak, binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreni hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Türk müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

Türk müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakiben toprağa verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakiben toprağa verildi.

Hem ünlülerin hem de usta sanatçıyı sevenlerin akın ettiği törende adeta izdiham yaşandı. Tören boyunca pek çok konuşulacak an yaşandı.

Hem ünlülerin hem de usta sanatçıyı sevenlerin akın ettiği törende adeta izdiham yaşandı. Tören boyunca pek çok konuşulacak an yaşandı.

Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, törene gelen ünlülerin anons edilmesinden tutun tabut başındaki küfürlü kavgaya kadar her detaya fena öfkelendi.

Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, törene gelen ünlülerin anons edilmesinden tutun tabut başındaki küfürlü kavgaya kadar her detaya fena öfkelendi.

Kapışmak "Cenaze töreni mi, ödül töreni mi ben anlamadım. Herkes hüngür hüngür ağlama yarışına girmiş. Ölüye saygı diye bir şey var. Bırakın adam rahat uyusun." ifadelerini kullandı.

Kapışmak "Cenaze töreni mi, ödül töreni mi ben anlamadım. Herkes hüngür hüngür ağlama yarışına girmiş. Ölüye saygı diye bir şey var. Bırakın adam rahat uyusun." ifadelerini kullandı.
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"Her yerde özne olmayın abicim, biraz da nesne olun. Zaten eninde sonunda o tabuta herkes girip özne olacak."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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