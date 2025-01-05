Kabak Demet Akalın'a Patladı: Aleyna Tilki, Hadise'yle İlgili Gerilim İddialarının Tamamını Yalanladı!

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olup bomba üstüne bomba patlatan Hadise eski aşk ifşalarının yanı sıra bir başka açıklamasıyla daha ortalığı karıştırmıştı. Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' deyip isim vermediği şarkıcıyla merak uyandırması sonrası konuyu üzerine alınan ilk isim Demet Akalın olmuştu.

Daha sonra bir başka iddia paylaşılmış ve o ismin aslında Aleyna Tilki olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu haberlerin yayılması sonrası O Ses Türkiye'de buluşan Hadise, genç şarkıcının yeni parçasını hesabından yayınlayıp iddiaları boşa çıkarmıştı.

Bu sefer de Aleyna Tilki sessizliğini bozup, Hadise'ye şarkı vereceğini söyleyerek tüm iddiaları yalanladı.