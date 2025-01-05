Kabak Demet Akalın'a Patladı: Aleyna Tilki, Hadise'yle İlgili Gerilim İddialarının Tamamını Yalanladı!
Kabak Demet Akalın'a Patladı: Aleyna Tilki, Hadise'yle İlgili Gerilim İddialarının Tamamını Yalanladı!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olup bomba üstüne bomba patlatan Hadise eski aşk ifşalarının yanı sıra bir başka açıklamasıyla daha ortalığı karıştırmıştı. Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' deyip isim vermediği şarkıcıyla merak uyandırması sonrası konuyu üzerine alınan ilk isim Demet Akalın olmuştu.
Daha sonra bir başka iddia paylaşılmış ve o ismin aslında Aleyna Tilki olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu haberlerin yayılması sonrası O Ses Türkiye'de buluşan Hadise, genç şarkıcının yeni parçasını hesabından yayınlayıp iddiaları boşa çıkarmıştı.
Bu sefer de Aleyna Tilki sessizliğini bozup, Hadise'ye şarkı vereceğini söyleyerek tüm iddiaları yalanladı.
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Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, eski bir aşkıyla ilgili kirli çamaşırları ortaya dökmesinin dışında birçok konuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Onların başında da İbrahim Selim'in "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabını vermesi yer yer almıştı.
O anları kaçıranlar için de şöyle bırakalım 👇
Herkes bu sözlerin odak noktasında Demet Akalın olduğunu düşünmüştü. Hadise isim vermemesine rağmen Demo bile konuyu kendi üzerine alınmıştı.
Tartışmalar büyürken müzik dünyasının popüler ismi Emrah Karaduman X hesabından olay olacak başka bir açıklama yapmış ve asıl kişinin Akalın değil, Aleyna Tilki olduğunu öne sürmüştü.
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Tüm iddialar adım adım büyürken Hadise ve Aleyna Tilki'nin O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde bir araya gelmesi bazı konulara açıklık getirmiş oldu.
Programın çekim görüntülerinin yayılmasından bir süre sonra da Aleyna Tilki'nin yeni parçası 'Bekleyenim'i paylaşan Hadise destek mesajıyla gergin dedikodularını boşa çıkarmıştı.
Bugün de Aleyna Tilki Show Tv'ye açıklamalarda bulundu. Hadise'yle gerilim iddialarını yalanlayan Tilki, kendisine bir şarkı vereceğini bile açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ne demişler dostuna yakın, düşmanına daha yakın duracaksın. Hadise ve Aleyna işi çözmüş 💅