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Demet Akalın Durduk Yere Kurulmuş: Emrah Karaduman, Hadise'nin "Hiç Sevmiyorum" Dediği Asıl Şarkıcıyı İfşaladı

Demet Akalın Durduk Yere Kurulmuş: Emrah Karaduman, Hadise'nin "Hiç Sevmiyorum" Dediği Asıl Şarkıcıyı İfşaladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2024 - 21:18

Geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, bomba üstüne bomba patlatmış sosyal medyayı da bir güzel etkisi altına almıştı hatırlarsanız! Önce Sinan Akçıl meselesiyle konuşulan Hadise, sonra da 'hiç sevmiyorum' dediği fakat ismini vermediği şarkıcıyla merak uyandırdı. Demet Akalın da dahil olmak üzere herkes Hadise'nin lafının Demo'ya olduğunu düşünürken Emrah Karaduman'dan olay bir ifşa geldi! Mevzubahisin Demet Akalın olmadığını vurgulayan Karaduman, Hadise'nin bahsettiği asıl şarkı ve şarkıcıyı açıkladı!

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Birkaç gün önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, birden çok olay patlatıp tüm sene ihtiyaç duyduğumuz okkalı magazin kaosunu hepimize elleriyle hem de altın tepside sundu!

Birkaç gün önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, birden çok olay patlatıp tüm sene ihtiyaç duyduğumuz okkalı magazin kaosunu hepimize elleriyle hem de altın tepside sundu!

Önce hepimizi 2010'a ışınlayan Hadise, zamanında magazine "telefonda bulunan 1.5 dakikalık video" sebebiyle biten büyük aşkı Sinan Akçıl'la yaşadıklarını anlattı.

Önce hepimizi 2010'a ışınlayan Hadise, zamanında magazine "telefonda bulunan 1.5 dakikalık video" sebebiyle biten büyük aşkı Sinan Akçıl'la yaşadıklarını anlattı.

İnceden inceden lafını sokan, seneler sonra da tüm detayları tek tek ortaya dökmeye karar veren Hadise'ye isim vermediği halde olayın kişisi Sinan Akçıl'dan cevap gecikmemişti. Kaçıranlar için kaosun ilk bölümünün tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken olay bir açıklama daha yaptı Hadise. İbrahim Selim'in "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabını veren Hadise ikinci kaosun ateşini elleriyle fitilledi.

Derken olay bir açıklama daha yaptı Hadise. İbrahim Selim'in "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabını veren Hadise ikinci kaosun ateşini elleriyle fitilledi.

Kaçıranlar için o 'hiç sevmiyorum' vurgusuna bir beraber bakalım👇

Sonra mesele nasıl yuvarlanıp Demet'e geldi ona bakalım. Hadise, yukarıda izlediğiniz açıklamayı yine isim vermeden yapıyor gördüğünüz üzere. Nedendir bilinmez sabahına Demet Akalın dahil oluyor konuya. Bir magazin muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Demo, "Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" diyor ve Hadise'nin sözlerini direkt üstüne alınıyor.

Sonra mesele nasıl yuvarlanıp Demet'e geldi ona bakalım. Hadise, yukarıda izlediğiniz açıklamayı yine isim vermeden yapıyor gördüğünüz üzere. Nedendir bilinmez sabahına Demet Akalın dahil oluyor konuya. Bir magazin muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Demo, "Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" diyor ve Hadise'nin sözlerini direkt üstüne alınıyor.

Meselenin Hadise & Demet kısmının özeti de bu içeriğimizde mevcut:

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Geldik asıl bombaya! Demet Akalın olayı hemen üstüne alındı, Sinan Akçıl kendince onayladı, kızılca kıyamet koptu falan ama geçtiğimiz saatlerde Emrah Karaduman'dan olay bir ifşa geldi! Mevzubahis Demet Akalın'ın hangi şarkısı olabilir diye düşünen bir X kullanıcısına cevap veren Karaduman Hadise'nin bahsettiği asıl kişiyi duyurdu.

Geldik asıl bombaya! Demet Akalın olayı hemen üstüne alındı, Sinan Akçıl kendince onayladı, kızılca kıyamet koptu falan ama geçtiğimiz saatlerde Emrah Karaduman'dan olay bir ifşa geldi! Mevzubahis Demet Akalın'ın hangi şarkısı olabilir diye düşünen bir X kullanıcısına cevap veren Karaduman Hadise'nin bahsettiği asıl kişiyi duyurdu.

2016 yılında Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman şarkısı olarak çıkan "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini açıklayan Karaduman, kendisinin iş birliği yapmak istemediğini ve bu yüzden de Aleyna'da karar kılındığını söyledi. "Birbirlerini tanısalar severler de işte" demeden de edemedi.

2016 yılında Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman şarkısı olarak çıkan "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini açıklayan Karaduman, kendisinin iş birliği yapmak istemediğini ve bu yüzden de Aleyna'da karar kılındığını söyledi. "Birbirlerini tanısalar severler de işte" demeden de edemedi.

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İlk başta şöyle bir "neden ki?" diyor insan ama birkaç ay öncesine döndüğümüzde Hadise ve Aleyna Tilki arasında bir mesele yaşanmıştı aslında, belki hatırlarsınız. Aleyna Tilki'nin "Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" açıklamasının ucunda Hadise olduğu iddia edilmişti.

İlk başta şöyle bir "neden ki?" diyor insan ama birkaç ay öncesine döndüğümüzde Hadise ve Aleyna Tilki arasında bir mesele yaşanmıştı aslında, belki hatırlarsınız. Aleyna Tilki'nin "Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" açıklamasının ucunda Hadise olduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Hadise'nin yaptığı 'Bebeleri pistten alalım' paylaşımı da işin tuzu biberi olmuştu. Bir gerginlik yaşanmış olma ihtimali yüksekti yani fakat bu raddede olduğunu hayal etmemiştik!

Aleyna Tilki'nin isyanı ve Hadise'nin paylaşımını hatırlamak isteyen olursa şöylece bırakıyoruz:

Demet Akalın neden durduk yere kudurdu da meselenin içine kendisini attı, bir anda olaylar nasıl bu kadar alevlendi bilemiyoruz. Fakat bu ifşayla ortalık daha da karışacak! Bizden söylemesi... Bakalım Aleyna Tilki açıklaması kaç saat sonra gelecek?

Demet Akalın neden durduk yere kudurdu da meselenin içine kendisini attı, bir anda olaylar nasıl bu kadar alevlendi bilemiyoruz. Fakat bu ifşayla ortalık daha da karışacak! Bizden söylemesi... Bakalım Aleyna Tilki açıklaması kaç saat sonra gelecek?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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