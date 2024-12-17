Yine Canı Sıkıldı Herhalde: Farah Zeynep Abdullah, Kendini Övmelere Doymayan Kullanıcıyı Yerin Dibine Soktu!
Yine Canı Sıkıldı Herhalde: Farah Zeynep Abdullah, Kendini Övmelere Doymayan Kullanıcıyı Yerin Dibine Soktu!
Sosyal medyayı, özellikle de X'i oldukça aktif kullanan drama kraliçemiz Farah Zeynep Abdullah, seneyi kapatırken yine bir sosyal medya hatırası bırakmaya karar verdi!
Bu seneyi ünlü isimlerden çok sosyal medya kullanıcılarına sararak geçiren Farah Zeynep Abdullah, X'te kendini övmelere doyamayan kullanıcıyı fark edince kendini tutamadı! Cevabı jet hızıyla yapıştıran Farah yine Farahlığını yaptı, bizi de güldürmeyi başardı!
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Tüm odağın onun üzerinde olduğu bir 2023 yılının ardından bu seneyi minimum Farah Zeynep Abdullah kaosuyla kapatıyoruz. Geçtiğimiz sene birçok ünlüyle büyük polemiklere giren Farah Zeynep Abdullah, bu seneyi sosyal medya kullanıcılarına ara sıra sararak geçirmeyi tercih etti!
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Özellikle X'i oldukça aktif kullanan ve her konuya bir anda dahil olup hepimizi şaşırtan Farah Zeynep, geçtiğimiz saatlerde de yine X'te gezerken ortamı şenlendirdi!
@yuboweb3 isimli kullanıcının kendini övmelere doyamadığı, buram buram ego kokan tweeti görünce kendini tutamayan Farah Zeynep, kullanıcıyı fena bozdu!😂
Önce bıyıklı olduğum için kadınlar masama gelip bıyıklarımı elliyordu iddiasında bulunan abimiz tam olarak ne demiş onu görelim! 🙈
Sonra da Farah cevabı nasıl yapıştırmış ona bakalım! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Şu yaşa kadar bir kadından bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum Nagehan Alçı bile senin yanında melek