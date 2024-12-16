Depremzedelere Gizli Yardım: Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan Tüyleri Diken Diken Eden Örnek Davranış!
Üç sezon boyunca her Pazar gecesi fırtınalar estiren Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ve bugüne dek birçok başarılı projede yer alsa da en çok Yargı'daki Eren Komiser rolüyle kalbimizi fetheden oyuncu eşi Uğur Aslan'ı tanıyorsunuzdur. 24 yıldır evli olan, üç tane de çocuğu olan çift birbirlerine ve ailelerine olan düşkünlükleriyle sık sık hayran bırakıyor. Bugün gündemimizde olmalarının sebebi ise tüyleri diken diken eden örnek davranışları! Meğer Uğur Aslan ve Sema Ergenekon, depremden bu yana depremzedelere gizli yardımda bulunuyor ve bunun ortaya çıkmasını da istemiyorlarmış. Buyurun, Magazin Burada muhabirlerine verdikleri mütevazı röportajı beraber izleyelim!
Üç sezon boyunca ülkenin en sevilen dizisi haline gelen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon ve Yargı dahil olmak üzere birçok başarılı projede yer alan oyuncu eşi Uğur Aslan'ı tanıyorsunuzdur.
24 yıldır evli olan ve üç tane de çocuğu olan çift, Yargı'dan sonra ününe ün kattı ve birbirlerine düşkünlüklerinin yanında aile bağlarıyla da hayran bıraktı.
Her yere karı koca giden ve toplumsal olaylara gösterdikleri hassasiyetle de ön plana çıkan Ergenekon ve Aslan hakkında geçtiğimiz saatlerde tüyleri diken diken eden bir detay ortaya çıktı.
Magazin Burada muhabirlerine ayaküstü röportaj veren ikili, muhabirin depremzedelere yaptıkları yardımın konusunu açması üzerine epey bir rahatsız oldu.
Deprem bölgesinde depremzedelerin bakkal ve market hesaplarını kapatmak için kapı kapı dolaştığı öğrenilen çift, "Demeyin onu ya. Bunu nasıl nereden öğrendiniz bilmiyorum ama bunu biz bile aramızda dillendirmemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar 👇
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