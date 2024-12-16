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Depremzedelere Gizli Yardım: Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan Tüyleri Diken Diken Eden Örnek Davranış!

Depremzedelere Gizli Yardım: Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan Tüyleri Diken Diken Eden Örnek Davranış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2024 - 15:33

Üç sezon boyunca her Pazar gecesi fırtınalar estiren Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ve bugüne dek birçok başarılı projede yer alsa da en çok Yargı'daki Eren Komiser rolüyle kalbimizi fetheden oyuncu eşi Uğur Aslan'ı tanıyorsunuzdur. 24 yıldır evli olan, üç tane de çocuğu olan çift birbirlerine ve ailelerine olan düşkünlükleriyle sık sık hayran bırakıyor. Bugün gündemimizde olmalarının sebebi ise tüyleri diken diken eden örnek davranışları! Meğer Uğur Aslan ve Sema Ergenekon, depremden bu yana depremzedelere gizli yardımda bulunuyor ve bunun ortaya çıkmasını da istemiyorlarmış. Buyurun, Magazin Burada muhabirlerine verdikleri mütevazı röportajı beraber izleyelim!

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Üç sezon boyunca ülkenin en sevilen dizisi haline gelen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon ve Yargı dahil olmak üzere birçok başarılı projede yer alan oyuncu eşi Uğur Aslan'ı tanıyorsunuzdur.

Üç sezon boyunca ülkenin en sevilen dizisi haline gelen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon ve Yargı dahil olmak üzere birçok başarılı projede yer alan oyuncu eşi Uğur Aslan'ı tanıyorsunuzdur.

24 yıldır evli olan ve üç tane de çocuğu olan çift, Yargı'dan sonra ününe ün kattı ve birbirlerine düşkünlüklerinin yanında aile bağlarıyla da hayran bıraktı.

24 yıldır evli olan ve üç tane de çocuğu olan çift, Yargı'dan sonra ününe ün kattı ve birbirlerine düşkünlüklerinin yanında aile bağlarıyla da hayran bıraktı.

Her yere karı koca giden ve toplumsal olaylara gösterdikleri hassasiyetle de ön plana çıkan Ergenekon ve Aslan hakkında geçtiğimiz saatlerde tüyleri diken diken eden bir detay ortaya çıktı.

Her yere karı koca giden ve toplumsal olaylara gösterdikleri hassasiyetle de ön plana çıkan Ergenekon ve Aslan hakkında geçtiğimiz saatlerde tüyleri diken diken eden bir detay ortaya çıktı.

Magazin Burada muhabirlerine ayaküstü röportaj veren ikili, muhabirin depremzedelere yaptıkları yardımın konusunu açması üzerine epey bir rahatsız oldu.

Magazin Burada muhabirlerine ayaküstü röportaj veren ikili, muhabirin depremzedelere yaptıkları yardımın konusunu açması üzerine epey bir rahatsız oldu.

Deprem bölgesinde depremzedelerin bakkal ve market hesaplarını kapatmak için kapı kapı dolaştığı öğrenilen çift, "Demeyin onu ya. Bunu nasıl nereden öğrendiniz bilmiyorum ama bunu biz bile aramızda dillendirmemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde depremzedelerin bakkal ve market hesaplarını kapatmak için kapı kapı dolaştığı öğrenilen çift, "Demeyin onu ya. Bunu nasıl nereden öğrendiniz bilmiyorum ama bunu biz bile aramızda dillendirmemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Büyük bir mütevazılıkla açıklamalarına 'Çok marifet değil. Günümüzün hastalığı gibi bir şey bu, zaten olması gereken hal iltifatla karşılanır oldu ya o biraz tuhaf geliyor bana. Çok şükür imkanımız var, elimizden geldiğince yardım ediyoruz diyelim kapatalım konuyu' diyerek devam eden Ergenekon ve Aslan, hassasiyetleriyle yine ve yeniden hayran bıraktı. Aslan, Hiç kimsenin bize, bana, benim özelimde aileme bir teşekkür borcu yok, bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, orası benim vatanım. Her sokağında ayak izim var. Orası benim yuvam, ailem, anam, babam, atam. Her şeyim orası benim, kimsenin bir teşekkür borcu yok. Başımızın üstünde yerleri var' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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