Depremzedelere Gizli Yardım: Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan Tüyleri Diken Diken Eden Örnek Davranış!

Büyük bir mütevazılıkla açıklamalarına 'Çok marifet değil. Günümüzün hastalığı gibi bir şey bu, zaten olması gereken hal iltifatla karşılanır oldu ya o biraz tuhaf geliyor bana. Çok şükür imkanımız var, elimizden geldiğince yardım ediyoruz diyelim kapatalım konuyu' diyerek devam eden Ergenekon ve Aslan, hassasiyetleriyle yine ve yeniden hayran bıraktı. Aslan, Hiç kimsenin bize, bana, benim özelimde aileme bir teşekkür borcu yok, bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, orası benim vatanım. Her sokağında ayak izim var. Orası benim yuvam, ailem, anam, babam, atam. Her şeyim orası benim, kimsenin bir teşekkür borcu yok. Başımızın üstünde yerleri var' dedi.