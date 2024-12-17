Kimseye Gram Geçmedi: 2024'ün En Katlanılamayan ve Eleştiri Üstüne Eleştiriye Maruz Kalan Tartışmalı Çiftleri!

Senenin sonuna geldik! E bu senenin 'en'leri serüvenimiz de başladı tabii. Sizinle beraber bir sene taraması yapıp bu sene en çok hangi çiftler eleştiri yağmurundan kurtulamadı bakalım dedik!

Bazı aşklar bu sene başladı ve direkt o aşkın başlaması tepki çekti. Bazıları taze aşklardı, dikişi baştan tutturamadılar. Bazılarıysa senelere yayılmış aşklardı fakat bu sene yaşanan birkaç hadise sebebiyle dillere düşmeyi büyük başardılar!

Hazırsanız başlıyoruz!