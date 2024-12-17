onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kimseye Gram Geçmedi: 2024'ün En Katlanılamayan ve Eleştiri Üstüne Eleştiriye Maruz Kalan Tartışmalı Çiftleri!

Kimseye Gram Geçmedi: 2024'ün En Katlanılamayan ve Eleştiri Üstüne Eleştiriye Maruz Kalan Tartışmalı Çiftleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2024 - 09:01

Senenin sonuna geldik! E bu senenin 'en'leri serüvenimiz de başladı tabii. Sizinle beraber bir sene taraması yapıp bu sene en çok hangi çiftler eleştiri yağmurundan kurtulamadı bakalım dedik!

Bazı aşklar bu sene başladı ve direkt o aşkın başlaması tepki çekti. Bazıları taze aşklardı, dikişi baştan tutturamadılar. Bazılarıysa senelere yayılmış aşklardı fakat bu sene yaşanan birkaç hadise sebebiyle dillere düşmeyi büyük başardılar!

Hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dilan ve Engin Polat

1. Dilan ve Engin Polat

Sebep saymaya gerek yok herhalde. Görgüsüz hareketleri, aşırı harcamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çiftimiz yaklaşık 10 ay cezaevinde yattı. Bu senenin çoğunluğunu cezaevinde geçirmelerine rağmen yine de en çok eleştirilen ve en göze batan çift olmayı başardılar. Çıktıktan sonra paylaştıkları videolar ve hikayeler de cabası tabii. Listede birinci numarayı sağlam bir şekilde koruyorlar Polatlar!

2. Hande Erçel ve Hakan Sabancı

2. Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Daha yeni büyük aşklarında ikinci seneyi doldurdular. Fakat bu iki sene boyunca, her an ve her saniye birilerinin dilline düşmekten kurtulamadılar. Kimilerinin favorisi olan çiftin seveni kadar sevmeyeni var. Üstlerine yapışan 'samimiyetsiz' ve 'yapay' etiketlerinden bir türlü kurtulamadılar ve yine onları çok konuştuk. Dolayısıyla ikincilik, hakkıyla Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in...

3. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

3. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

Bu aşk, senenin başlarında patlak verdi. Başta kimse inanamadı... Mert Demir'in ülkenin favori kızı Serenay Sarıkaya'yı kapması bir enteresan geldi kimilerine. E haliyle, ilk günden 'reklam aşkı' ilan edildiler. Beraber tatile gidip ayrı ayrı kaldıklarından tutun, beraber çok sıkıldıklarına kadar birçok dedikodu çıktı. Fakat sağlam ilerlemeyi seçtiler, epeydir keyifleri yerinde gözüküyor. Gerçekten aşık olduklarına inanan bir Allah'ın kulu var mı? Orası şüpheli.

4. Alina Boz ve Umut Evirgen

4. Alina Boz ve Umut Evirgen

Yalnızca beş ay aşk yaşadıktan sonra, 2 Aralık 2023'te evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen, jet hızında verdikleri kararlarla daha ilk günden göze batmayı başarmıştı. Birinci senelerini henüz yeni dolduran çift, hep çok aşık pozlar kesmeye devam etti. Fakat irite eden de bu oldu zaten. Umut Evirgen'in ünlülerle çevrili bir hayli kabarık aşk geçmişinden çıkıp Alina Boz'la evliliğe hemen evet demesinin tuhaflığı hala geçmedi. Geçer mi? Bilemiyoruz.

5. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

5. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

Birkaç gün önce yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından ev hapsi verilen ve sonra da kaldırılan Mehmet Ali Erbil, seneye bir dargın bir barışık takıldığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la damga vurdu. Sürekli kavga edip TikTok canlı yayınlarında kapışan, bir aşka düşüp bir birbirine saydıran çift kimseye geçmedi. Net.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Mika Raun ve Batu

6. Mika Raun ve Batu

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, ilk aşkını sosyal medyada paylaşınca başına gelmeyen kalmamıştı. Konu ikinci aşkı Batu'ya gelince sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş misali saklamayı tercih etmişti. Saklama mevzusu çok sürmedi, Batu'yu gösterdikten sonra sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamayan Mika Raun bu sene de çok çekti. Ama eleştiriler bir önceki aşk olayından çok daha hafifti!

7. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

7. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

Başta gizemli aşk oyunu oynayan bir çiftimiz var burada! Oyuncu Şükrü Özyıldız'la hiç beklemediğimiz bir anda aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, önce yalnızca uzuvlarını gösterdiği sevgilisini hepimizden, sanki biz hiç tanımıyormuşuz ve görmemişiz gibi sakladı. Sonradan Şükrü'süyle pozlarını paylaşan Sibil Çetinkaya, her seferinde sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Olay Şükrü'de değildi de Sibil'deydi daha çok. Bu aşkın eleştiriye boğulmasının sebebi Sibil oldu diyebiliriz.

8. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü

8. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü

Bir başka gizemli nazlı çift daha! Kenan Doğulu konserinde dudak dudağa görüntülenen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'ye ilk günden tutuldu herkes. Sebebiyse 'aşk mı yaşıyorsunuz?' sorularına sanki öpüşürken görüntülenmemiş gibi 'birbirimizi tanıyoruz, arkadaşız' diyerek yanıt vermeleriydi. Aşk yaşadıklarını sonradan idrak eden çiftimiz, pek tatlı gözükse de bir kez irite yüklenince geçmedi. Hala ne zaman yeni bir gönderi paylaşılsa 'samimiyetleri geçmiyor' denilenler arasındalar.

9. Hazal Kaya ve Ali Atay

9. Hazal Kaya ve Ali Atay

2019'da evlenen iki de dünya tatlısı çocuğu olan Hazal Kaya ve Ali Atay neden bu listede diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat maşallah bu sene o kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundular ki bir anda imrenilen çiftten, 'gıcık' bulunan çiftler arasına girdiler. Bir taraf mutsuzum deyince boşanacaklarına dair yaptıkları anlaşma, Hazal Kaya'nın Ali Atay'a biri asıldığında çok eğlendiğini söylemesi, beraber katıldıkları programda aralarındaki uyumun inatlaşmadan geldiğinin anlaşılması derken bu sene çok da bayılınan çiftlerden olmadı bu ikili.

10. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar

10. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar

Geçtiğimiz aylarda evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, evlilikten önce sürekli ayrılıp barışmalarıyla gündeme geldiler. Diğer çiftlere kıyasla öyle çok eleştirildikleri veya gömüldükleri okazyonlar yaşanmadı. Fakat sürekli aşkı açma ve kapama modları bir bıkkınlık getirdi! Baktılar sevgiliyken ayrılıyorlar, çözümü evlilikte buldular. Düğün için seçtikleri damatlık ve gelinlik de ayrı olay oldu. Bir samimiyetsizlik bir donukluk hakim olan bu ilişki de evliliğe rağmen bir türlü uzun süreceğine inanılamayanlardan.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sıla ve İlker Kaleli

11. Sıla ve İlker Kaleli

Sesiyle kulağımızın pasını bir güzel silen Sıla ve Poyraz Karayel'deki performansının ardından gönlümüzde taht kuran İlker Kaleli... Oldukça karmaşık ve uzun süreli aşklardan sonra birbirini bulan ikilinin aşkı hepimize sürpriz olmuştu. Bir türlü ısınılamayan bu çiftin sürekli şiir, şarkı ve özlü sözler etrafındaki ilişkisi nedense pek sevilemedi.

12. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka

12. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka

Şimdi geldik tazecik aşklara. Senenin sonlarında patlak veren Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan aşkı senenin en ironik askıydı belki de. İlişki yaşadıklarını duyurmadan yalnızca birkaç gün önce röportaj veren Hafsanur Sancaktutan'ın 'Ortalıkta adam kalmadı' cümlesini kurması sansasyon yaratmıştı. Ortada adam yok dedikten sonra aşk geçmişi Umut Evirgen'inki kadar kabarık Kubilay Aka'yı seçmesi ise ayrı olay olmuştu. Henüz çok yeniler fakat sevildiklerini söyleyemeceğiz.

13. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı

13. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı

Ve son çiftimiz, daha aşk yaşadıklarını birkaç hafta öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç. Demet Özdemir'le yalnızca birkaç ay evli kalabilen ve sonra da aşka kapılarını kapatan Oğuzhan Koç, son dönemlerin gözde oyuncularından Hazal Subaşı'yla pek mutlu gözükse de bu çiftin 'alakasızlığı' bir türlü aşılamıyor. Zamanla yeni bir imaj çizebilirler mi bilemiyoruz ama şimdilik şanları epey düşük gibi duruyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın