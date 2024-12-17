Kimseye Gram Geçmedi: 2024'ün En Katlanılamayan ve Eleştiri Üstüne Eleştiriye Maruz Kalan Tartışmalı Çiftleri!
Kimseye Gram Geçmedi: 2024'ün En Katlanılamayan ve Eleştiri Üstüne Eleştiriye Maruz Kalan Tartışmalı Çiftleri!
Senenin sonuna geldik! E bu senenin 'en'leri serüvenimiz de başladı tabii. Sizinle beraber bir sene taraması yapıp bu sene en çok hangi çiftler eleştiri yağmurundan kurtulamadı bakalım dedik!
Bazı aşklar bu sene başladı ve direkt o aşkın başlaması tepki çekti. Bazıları taze aşklardı, dikişi baştan tutturamadılar. Bazılarıysa senelere yayılmış aşklardı fakat bu sene yaşanan birkaç hadise sebebiyle dillere düşmeyi büyük başardılar!
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Dilan ve Engin Polat
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2. Hande Erçel ve Hakan Sabancı
3. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir
4. Alina Boz ve Umut Evirgen
5. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan
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6. Mika Raun ve Batu
7. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya
8. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü
9. Hazal Kaya ve Ali Atay
10. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar
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11. Sıla ve İlker Kaleli
12. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka
13. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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