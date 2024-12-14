HTŞ Lideri Colani'den İsrail'e ve Batı'ya Zeytin Dalı, İran ve Rusya'ya Uyarı
HTŞ Lideri Colani'den İsrail'e ve Batı'ya Zeytin Dalı, İran ve Rusya'ya Uyarı
HTŞ lideri Colani önderliğinde 12 günde Esad rejimi yenilgiye uğradı. Rejimin düşmesinin ardından Suriye'de oluşacak yeni düzen de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ilımlı açıklamalarla şeriat düzenine dair sinyallerin olduğu Suriye'de komşu ülkelerle ilişkiler de belirginleşiyor. HTŞ lideri Colani, batının yeni starı olarak çıktığı yayınlarda yaptığı açıklamalarla adeta batılı ülkelerin yüreğine su serpiyor. Son açıklaması ise direkt İsrail'i ilgilendiriyor.
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Suriye'de 12 günde düşen rejimin ardından HTŞ lideri Colani önderliğinde yeni bir düzen tesis ediliyor. Komşularla ilişkiler de giderek belirginleşiyor.
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Colani'ye bugün Suriye'ye çeşitli aralıklarla saldırılar düzenleyen ve iç bölgelere girmeye başlayan İsrail soruldu.
Colani, Batılı elçiliklerle iletişim halinde olduklarını ve İngiltere ile Şam'daki temsilciliğini yeniden açmak için görüştüklerini söyledi.
Colani, İsrail'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığının da özellikle altını çizdi. HTŞ lideri Suriye'deki zaferlerinin "İran projesine karşı bir zafer" olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Rus askerleriyle ilgili de konuşan Colani, "Rus üslerini vurabilirdik ancak iyi ilişkiler kurmak istedik, onlara yeni bir ilişki kurma şansı verdik" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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