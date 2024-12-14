HTŞ Lideri Colani'den İsrail'e ve Batı'ya Zeytin Dalı, İran ve Rusya'ya Uyarı

HTŞ lideri Colani önderliğinde 12 günde Esad rejimi yenilgiye uğradı. Rejimin düşmesinin ardından Suriye'de oluşacak yeni düzen de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ilımlı açıklamalarla şeriat düzenine dair sinyallerin olduğu Suriye'de komşu ülkelerle ilişkiler de belirginleşiyor. HTŞ lideri Colani, batının yeni starı olarak çıktığı yayınlarda yaptığı açıklamalarla adeta batılı ülkelerin yüreğine su serpiyor. Son açıklaması ise direkt İsrail'i ilgilendiriyor.