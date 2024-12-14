İspanyol Tekstil Devi Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Talihsiz Kazada Vefat Etti
İspanyol Tekstil Devi Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Talihsiz Kazada Vefat Etti
İspanya'dan dünyaya kazandırılan ünlü tekstil firması Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in ölümü sevenlerini üzdü. Kurucusu olduğu markayı dünyaya tanıtan Andiç, Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğuydu. Mango'yu 1984'te kuran Andiç, Katalonya özelinde İspanya'da da hayli önemli bir isimdi. Andiç son olarak Forbes'ta açıklanan servetiyle gündem olmuştu.
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İspanya'da kurulan dev tekstil firması Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay bir dağ gezisinde hayatını kaybetti
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Ermay'ın Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi..
Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu:
1953 yılında İstanbul'da bir Sefarad Yahudisi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsak Andiç, 1979'da tekstil sektörüne adım atarak önemli girişimlerde bulundu ve 1984 yılında dünya çapında tanınan Mango markasını kurmuştu..
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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