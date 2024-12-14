İspanyol Tekstil Devi Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Talihsiz Kazada Vefat Etti

'Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum'