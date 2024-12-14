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Isak Andiç Ermay Kimdir? Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Neden Öldü?

Isak Andiç Ermay Kimdir? Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 21:50

İspanya'nın önemli tekstil markalarından Mango'nun kurusu İsak Andiç Ermay hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu iş insanının ölümü, iş dünyasını yasa boğdu. Katalonya bölgesindeki dağlık alanda ailesiyle birlikte gittiği gezide hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ermay'ın hayatı ise milyonların gündeminde yer aldı. Peki, İsak Andiç Ermay kimdir? İsak Andiç Ermay neden öldü? 

İşte, detaylar...

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Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Kimdir?

Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Kimdir?

İsak Andiç Ermay, Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısı olan Manuel Andiç Ermay'ın oğlu olarak dünyaya gelen İsak Andiç Ermay, eğitim hayatına Türkiye'de başladı. 

Ermay, ilkokul öğrenimini Tarhan Koleji'nde tamamladıktan sonra Robert Kolej'ini bitirdi. 1968 yılında henüz 14 yaşındayken babasının işsiz kalması nedeniyle ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. Aile burada yeni hayatlarını Barcelona'da kurdu.

İsak Andiç Ermay, Mango'yu Nasıl ve Ne Zaman Kurdu?

İsak Andiç Ermay, Mango'yu Nasıl ve Ne Zaman Kurdu?

İsak Andiç Ermay, kendisinden iki yaş büyük kardeşi Nahman ile birlikte genç yaşta iş hayatına atıldı. Ermay kardeşler, giyim ve tekstil alanına attıkları ilk adımda, işlemeli tişörtler ve takunyalar ürettiler. İsak Andiç Ermay, yükseköğrenimini yarıda bırakarak, atıldığı sektörde ilk mağazasını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'te açtı. 

Isak Jeans markası ile giyim ve tekstil sektörüne adım atan kardeşler, 1984 yılında girişimci Enric Cusi'nin şirketten hisse almasıyla tekstil devi 'Mango'yu kurdular. Ermay kardeşler, 'Mango' ismini her dilde aynı şekilde söylendiği için seçtiler. Henüz işin başındayken hedefleri uluslararası bir marka olmaktı. 

1992 yılında ilk yurt dışı mağazasını açan Mango, 4 yıl sonra ise Türkiye'ye de adıldı ve İstanbul'da mağaza açtı.

İsak Andiç Ermay'ın Serveti Ne Kadar?

İsak Andiç Ermay'ın Serveti Ne Kadar?

Dünya markaları arasına giren ve 107 ülkede yerini alan Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, 2006 yılında İspanyol bankası Banco Sabadell'in yönetim kurulunda yerini aldı. 2012 yılında ise bankanın yüzde 7'lik hissesine sahip olarak en büyük hissedar oldu. 

Avrupa'nın en büyük servetlerinden birinin sahibi olarak görülen İsak Andiç Ermay'ın serveti de geçtiğimiz dönemlerde sık sık gündeme geliyordu. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'e göre İsak Andiç Ermay, 2015 yılı itibarıyla 4.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu.

İsak Andiç Ermay'ın Ailesi

İsak Andiç Ermay'ın Ailesi

İsak Andiç Ermay, Neus Raig Tarrago ile dünyaevine girdi. Daha sonra boşanan çiftin, Jonathan Andic, Judith Andic ve Sarah Andic adında üç çocukları oldu. Jonathan Andiç, Mango'nun yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini üstleniyordu.

İsak Andiç Ermay Neden Öldü?

İsak Andiç Ermay Neden Öldü?

İsak Andiç Ermay, Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanda ailesi ile birlikte yaptığı gezi sırasında 150 metre yüksekten boşluğa düştü. Dünyaca ünlü iş insanı Ermay'ın patikadan kayarak düştüğü sırada yanında oğlu ve eşinin de olduğu ifade edildi. Oğlunun ardından yürüyen iş insanının düştüğü ana oğlu da şahitlik etmiş. Sabah saatlerinde yaşanan acı kazanın ardından polisler, saat 15.30 sularında İsak Andiç Ermay'ın cansız bedenine ulaşabildiler. Başarılı iş insanına otopsi yapılacağı da öğrenilen bilgiler arasında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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