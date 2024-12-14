Isak Andiç Ermay Kimdir? Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Neden Öldü?

İsak Andiç Ermay, kendisinden iki yaş büyük kardeşi Nahman ile birlikte genç yaşta iş hayatına atıldı. Ermay kardeşler, giyim ve tekstil alanına attıkları ilk adımda, işlemeli tişörtler ve takunyalar ürettiler. İsak Andiç Ermay, yükseköğrenimini yarıda bırakarak, atıldığı sektörde ilk mağazasını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'te açtı.

Isak Jeans markası ile giyim ve tekstil sektörüne adım atan kardeşler, 1984 yılında girişimci Enric Cusi'nin şirketten hisse almasıyla tekstil devi 'Mango'yu kurdular. Ermay kardeşler, 'Mango' ismini her dilde aynı şekilde söylendiği için seçtiler. Henüz işin başındayken hedefleri uluslararası bir marka olmaktı.

1992 yılında ilk yurt dışı mağazasını açan Mango, 4 yıl sonra ise Türkiye'ye de adıldı ve İstanbul'da mağaza açtı.