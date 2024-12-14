Isak Andiç Ermay Kimdir? Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Neden Öldü?
Isak Andiç Ermay Kimdir? Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Neden Öldü?
İspanya'nın önemli tekstil markalarından Mango'nun kurusu İsak Andiç Ermay hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu iş insanının ölümü, iş dünyasını yasa boğdu. Katalonya bölgesindeki dağlık alanda ailesiyle birlikte gittiği gezide hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ermay'ın hayatı ise milyonların gündeminde yer aldı. Peki, İsak Andiç Ermay kimdir? İsak Andiç Ermay neden öldü?
İşte, detaylar...
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Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay Kimdir?
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İsak Andiç Ermay Neden Öldü?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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