Gazeteci Haluk Yürekli'den Galatasaray Taraftarına Sakat Futbolcularla İlgili Sevindiren Haber Geldi

Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında yaşadığı sakatlıklar camiada şok etkisi yaratmıştı. Barış Alper ve Osimhen'in sakatlıkları nedeniyle üç puana sevinemeyen Galatasaray'a sevindirici haberler geliyor. Gazeteci Haluk Yürekli, Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklarla ilgili son bilgileri paylaştı. Barış Alper'in üç, Osimhen'in iki hafta sakat kalacağı duyurulmuştu. Ancak son gelen bilgiler bu sürenin beklenmeyeceği oldu.