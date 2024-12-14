Gazeteci Haluk Yürekli'den Galatasaray Taraftarına Sakat Futbolcularla İlgili Sevindiren Haber Geldi
Gazeteci Haluk Yürekli'den Galatasaray Taraftarına Sakat Futbolcularla İlgili Sevindiren Haber Geldi
Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında yaşadığı sakatlıklar camiada şok etkisi yaratmıştı. Barış Alper ve Osimhen'in sakatlıkları nedeniyle üç puana sevinemeyen Galatasaray'a sevindirici haberler geliyor. Gazeteci Haluk Yürekli, Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklarla ilgili son bilgileri paylaştı. Barış Alper'in üç, Osimhen'in iki hafta sakat kalacağı duyurulmuştu. Ancak son gelen bilgiler bu sürenin beklenmeyeceği oldu.
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Galatasaray, Sivasspor deplasmanında üç puan alsa da hem Barış Alper Yılmaz'dan hem de Osimhen'den olmuştu.
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Hafta içinde sağlık ekibinden de ikili için açıklama yapıldı. Sağlık ekibi süre vermekten kaçınsa da üç hafta ve iki hafta gibi süreler telaffuz edildi.
Bugün gazeteci Haluk Yürekli ise farklı bir iddia ortaya attı. Haluk Yürekli, "Icardi dışında tüm sakat oyuncuların Okan Hoca'nın süre vermesi halinde oynayabilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Yürekli açıklamasını "Bazı isimler için sakatlığın tekrarlama ihtimali var. Bu durum da göz önünde bulundurulacak" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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