Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in MR Sonuçları Açıklandı: Kaç Maç Kaçıracaklar Belli Oldu
Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in MR Sonuçları Açıklandı: Kaç Maç Kaçıracaklar Belli Oldu
Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray taraftarı ve spor kamuoyu endişeli bir şekilde MR sonucunu bekliyordu. Galatasaray'dan yapılan açıklamayla MR ve BT tetkiklerinin sonucu açıklandı. Aynı maçta sakatlanan Osimhen'in de yapılan tetkiklerinden sonra iki futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İki oyuncuda da korkulan durum yaşanmazken, kısa sürede sahalara dönebilecekleri duyuruldu. Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray dün oynanan Sivasspor maçında Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığıyla sarsıldı. Özellikle Barış Alper'e yapılan darbenin sertliği yürükleri ağza getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Endişeli bir şekilde bugün açıklanacak sonucu bekleyen camiaya iyi haber sağlık ekibinden geldi.
Galatasaray sağlık ekibi iki oyuncu içinde yapılan tetkikleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı:
Yine aynı açıklamada "Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir." notu düşüldü.
Ancak TRT Spor'un ulaştığı bilgiye göre, Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buna göre Barış Alper Yılmaz ligde Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Osimhen ise Göztepe maçına yetiştirilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın