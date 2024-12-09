Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in MR Sonuçları Açıklandı: Kaç Maç Kaçıracaklar Belli Oldu

Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray taraftarı ve spor kamuoyu endişeli bir şekilde MR sonucunu bekliyordu. Galatasaray'dan yapılan açıklamayla MR ve BT tetkiklerinin sonucu açıklandı. Aynı maçta sakatlanan Osimhen'in de yapılan tetkiklerinden sonra iki futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İki oyuncuda da korkulan durum yaşanmazken, kısa sürede sahalara dönebilecekleri duyuruldu. Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar da ortaya çıktı.