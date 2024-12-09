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Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in MR Sonuçları Açıklandı: Kaç Maç Kaçıracaklar Belli Oldu

Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in MR Sonuçları Açıklandı: Kaç Maç Kaçıracaklar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.12.2024 - 16:18

Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray taraftarı ve spor kamuoyu endişeli bir şekilde MR sonucunu bekliyordu. Galatasaray'dan yapılan açıklamayla MR ve BT tetkiklerinin sonucu açıklandı. Aynı maçta sakatlanan Osimhen'in de yapılan tetkiklerinden sonra iki futbolcunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu. İki oyuncuda da korkulan durum yaşanmazken, kısa sürede sahalara dönebilecekleri duyuruldu. Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar da ortaya çıktı.

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Galatasaray dün oynanan Sivasspor maçında Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığıyla sarsıldı. Özellikle Barış Alper'e yapılan darbenin sertliği yürükleri ağza getirdi.

Galatasaray dün oynanan Sivasspor maçında Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığıyla sarsıldı. Özellikle Barış Alper'e yapılan darbenin sertliği yürükleri ağza getirdi.

Endişeli bir şekilde bugün açıklanacak sonucu bekleyen camiaya iyi haber sağlık ekibinden geldi.

Endişeli bir şekilde bugün açıklanacak sonucu bekleyen camiaya iyi haber sağlık ekibinden geldi.

Galatasaray sağlık ekibi iki oyuncu içinde yapılan tetkikleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı:

Galatasaray sağlık ekibi iki oyuncu içinde yapılan tetkikleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı:

'Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.'

Yine aynı açıklamada "Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir." notu düşüldü.

Yine aynı açıklamada "Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir." notu düşüldü.

Ancak TRT Spor'un ulaştığı bilgiye göre, Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ancak TRT Spor'un ulaştığı bilgiye göre, Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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Buna göre Barış Alper Yılmaz ligde Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Osimhen ise Göztepe maçına yetiştirilecek.

Buna göre Barış Alper Yılmaz ligde Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Osimhen ise Göztepe maçına yetiştirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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