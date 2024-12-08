Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yılmaz'dan Rej Manaj'a: "Seninle Tanışmak İstiyorum"
Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yılmaz'dan Rej Manaj'a: "Seninle Tanışmak İstiyorum"
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyondaki baş roldeki isim Rej Manaj'dı. Sivassporlu futbolcu maç sonunda tepkilere cevap vermişti. Manaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'dan özür dilemişti. Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonundan dolayı üzüntülerini belirten Manaj'a Barış Alper'in babası Yüksel Yıldırım'dan yanıt geldi. Yüksel Yıldırım, Manaj'a Instagram'dan yanıt yazdı.
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Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının şoku yaşanırken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TFF ve Galatasaray'dan art arda açıklamalar gelmişti.
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Rej Manaj da tepkiler sonrasında Instagram'dan bir özür mesajı yayınlayarak Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Rej Manaj'ın açıklamalarından sonra Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Manaj'a Instagram'dan yanıt verdi.
Yüksel Yıldırım, "Seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok görmek istiyorum. Seni seviyorum" mesajları paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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