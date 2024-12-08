Olay Adam Rej Manaj da Konuştu: Manaj Barış Alper'den Özür Diledi
Olay Adam Rej Manaj da Konuştu: Manaj Barış Alper'den Özür Diledi
Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan Rej Manaj'a tepkiler hayli fazlaydı. Manaj da maç sonunda sosyal medyadan açıklama yaptı. Manaj Barış Alper'den özür dilerken niyetinin bu olmadığını dile getirdi. Manaj, Barış Alper'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonun başrolündeki isim Rej Manaj sosyal medyadan açıklama yayınladı.
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Barış Alper Yılmaz'ın dramatik sakatlığı sonrası büyük tepki çeken Rej Manaj, amacının bu olmadığını söyleyerek Barış Alper'den özür diledi.
Rej Manaj yaşananları maçın adrenalinine bağladı ve "Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" dedi.
Rej Manaj'ın Instagram paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Manaj'a Fener üzerinden sallayan gslilere aynı Manajın geçen yıl Feneri şampiyonluktan ettiğini hatırlamak isteriz