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Olay Adam Rej Manaj da Konuştu: Manaj Barış Alper'den Özür Diledi

Olay Adam Rej Manaj da Konuştu: Manaj Barış Alper'den Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 20:49

Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan Rej Manaj'a tepkiler hayli fazlaydı. Manaj da maç sonunda sosyal medyadan açıklama yaptı. Manaj Barış Alper'den özür dilerken niyetinin bu olmadığını dile getirdi. Manaj, Barış Alper'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonun başrolündeki isim Rej Manaj sosyal medyadan açıklama yayınladı.

Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonun başrolündeki isim Rej Manaj sosyal medyadan açıklama yayınladı.

Barış Alper Yılmaz'ın dramatik sakatlığı sonrası büyük tepki çeken Rej Manaj, amacının bu olmadığını söyleyerek Barış Alper'den özür diledi.

Barış Alper Yılmaz'ın dramatik sakatlığı sonrası büyük tepki çeken Rej Manaj, amacının bu olmadığını söyleyerek Barış Alper'den özür diledi.

Rej Manaj yaşananları maçın adrenalinine bağladı ve "Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" dedi.

Rej Manaj yaşananları maçın adrenalinine bağladı ve "Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" dedi.

Rej Manaj'ın Instagram paylaşımı şu şekilde:

Rej Manaj'ın Instagram paylaşımı şu şekilde:

'Bugün maçta profesyonel hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve Futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti ve Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Manaj'a Fener üzerinden sallayan gslilere aynı Manajın geçen yıl Feneri şampiyonluktan ettiğini hatırlamak isteriz