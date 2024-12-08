Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığının Ardından TFF de Resmi Açıklama Yaptı
Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığının Ardından TFF de Resmi Açıklama Yaptı
Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçının son bölümünde sakatlanmasının etkileri sürüyor. Galatasaray'dan gelen açıklamanın ardından İbrahim Hacıosmanoğlu da canlı yayında maçın hakemini eleştirmişti. Kısa süre sonra TFF resmi olarak da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Barış Alper'e de 'geçmiş olsun' mesajı verildi. TFF disiplin sürecine işaret etti.
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Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması ve ardından VAR kontrolüne rağmen kart verilmemesi tepki almaya devam ediyor.
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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yaptı.
TFF'nin yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz" dendi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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