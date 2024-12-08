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Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığının Ardından TFF de Resmi Açıklama Yaptı

Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığının Ardından TFF de Resmi Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 20:19

Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçının son bölümünde sakatlanmasının etkileri sürüyor. Galatasaray'dan gelen açıklamanın ardından İbrahim Hacıosmanoğlu da canlı yayında maçın hakemini eleştirmişti. Kısa süre sonra TFF resmi olarak da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Barış Alper'e de 'geçmiş olsun' mesajı verildi. TFF disiplin sürecine işaret etti.

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Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması ve ardından VAR kontrolüne rağmen kart verilmemesi tepki almaya devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması ve ardından VAR kontrolüne rağmen kart verilmemesi tepki almaya devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda kart çıkmamasını TFF Başkanı da canlı yayında eleştirmişti:

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da resmi bir açıklama yaptı.

TFF'nin yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz" dendi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

TFF'nin yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz" dendi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Millî Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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