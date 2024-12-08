TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Canlı Yayında Barış Alper'in Pozisyonunu Yorumladı

Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı maça damga vurdu. Galatasaray açıklama yayınlarken spor programlarının da ana gündem maddesi bu oldu. Barış Alper, maçı sedyeyle terk etmek zorunda kalırken VAR'dan kart çıkmaması da eleştiri konusu oldu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da pozisyonu ve olanları yorumladı.