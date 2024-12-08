TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Canlı Yayında Barış Alper'in Pozisyonunu Yorumladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Canlı Yayında Barış Alper'in Pozisyonunu Yorumladı
Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı maça damga vurdu. Galatasaray açıklama yayınlarken spor programlarının da ana gündem maddesi bu oldu. Barış Alper, maçı sedyeyle terk etmek zorunda kalırken VAR'dan kart çıkmaması da eleştiri konusu oldu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da pozisyonu ve olanları yorumladı.
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Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sahayı sedyeyle terk ederken yaşadığı sakatlığın akıbeti merak ediliyor.
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İbrahim Hacıosmanoğlu da Ahmet Çakar'la telefonda pozisyonu yorumladı ve bu anlar yayında da paylaşıldı.
Hacıosmanoğlu, yaşananları kendisine yapılan bir operasyon olarak niteledi ve şu ifadelere yer verdi:
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yayındaki sözleri şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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