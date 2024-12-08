Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığı Galatasaray'ı İsyan Ettirdi

Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenerek zirvede rahatladı. Osimhen, Yunus ve Barış Alper'in golleriyle üç puanı alan Galatasaray'da isyan vardı. İsyanın sebebi ise son dakikada yaşanan Barış Alper'in sakatlığı oldu. Barış Alper'in sakatlığı sonrası kart gelmemesi de camiayı harekete geçirdi. Galatasaray da resmi açıklama yayınladı.