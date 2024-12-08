Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığı Galatasaray'ı İsyan Ettirdi
Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığı Galatasaray'ı İsyan Ettirdi
Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenerek zirvede rahatladı. Osimhen, Yunus ve Barış Alper'in golleriyle üç puanı alan Galatasaray'da isyan vardı. İsyanın sebebi ise son dakikada yaşanan Barış Alper'in sakatlığı oldu. Barış Alper'in sakatlığı sonrası kart gelmemesi de camiayı harekete geçirdi. Galatasaray da resmi açıklama yayınladı.
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Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yenerken Barış Alper'in sakatlığıyla sarsıldı. Barış Alper'in sakatlığı sonrası VAR'dan kart gelmemesi de tepkilere neden oldu.
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Barış Alper sedyeyle sahayı terk ederken hem maç sonunda futbolculardan hem de Okan Buruk'tan tepki geldi.
Galatasaray da maç sonunda resmi hesaptan konuyla ilgili açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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