Aynısı Yaşamıştı: Tümer Metin Cenk Tosun'a Yapılan "Pembe Tezkere" Tezahüratına Tepki Gösterdi!
Aynısı Yaşamıştı: Tümer Metin Cenk Tosun'a Yapılan "Pembe Tezkere" Tezahüratına Tepki Gösterdi!
TV100 ekranlarında yayınlanan Futbolun 100'ü programında yorumcu olarak karşımıza çıkan Tümer Metin, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Cenk Tosun'a yapılan 'pembe tezkere' tezahüratına dair konuştu. Dört sezon siyah-beyazlı formayı giyen ardından Fenerbahçe'nin yolunun tutan eski futbolcu, taraftarları eleştirdi. Metin de Beşiktaş'tan ayrıldıktan aynı sözlerle karşı karşıya kalmıştı.
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Beşiktaş, sıkıntılı bir süreçten geçerken Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup ederek kendisini adına çok kritik bir galibiyet almıştı.
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı ilk kez forma giymişti.
33 yaşındaki oyuncu, 82'de oyuna dahil olsa da daha maç başlamadan tribünlerin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.
Beşiktaşlı seyirciler, 2006 yılında Fenerbahçe formasıyla İnönü'ye gelen Tümer Metin'e yaptıkları "pembe tezkere" tezahüratını Tosun'a da yapmıştı.
Metin, "Değersiz hissettiğin yerde dünyaları verseler kalmazsın." dedi ve yaşananlara tepki gösterdi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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