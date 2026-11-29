Ütünün tabanı arkadan öne doğru daralır ve sivrilir. Ucun ince olması, geniş bir yüzeyin sığamayacağı yerlere ulaşmayı mümkün kılar. Ütülenmesi en zor alanlara bile bu uçla girilebilir.

Tasarımda yalnızca uç değil, taban plakasının tamamı hız düşünülerek şekillendirilir. Özel kaplama sayesinde taban her kumaşın üzerinde kolay kayar. Böylece ütü hem hızlı ilerler hem de dar yerlere girebilir.