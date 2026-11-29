Ütülerin Ucu Neden Sivri Tasarlanıyor?
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Ütülerin taban plakası arkada geniştir, önde ise sivri bir uca doğru daralır. Tasarımın amacı, geniş yüzeyle ulaşılamayan dar noktaları da ütüleyebilmektir. İnce uç düğme aralarına, pile kıvrımlarına ve köşelere rahatça girer. Taban kaplaması ise ütünün her kumaşta kolay kaymasına yardımcı olur.
Sivri uç, ütünün geniş tabanının giremediği dar yerlere ulaşmasını sağlar.
Düğme araları, pile kıvrımları ve köşeler ütünün sivri ucuyla ütülenir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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