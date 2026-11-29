Uçakta Bazı Pencerelerin Üstüne Konan Küçük Üçgen Ne İşe Yarıyor?
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Uçak kabininde bazı pencerelerin üstünde kırmızı ya da siyah renkli küçük üçgen etiketler bulunuyor. İşaretler kabinin tam ortasına denk geliyor. Etiketin altındaki pencere, kanatları izlemek için en iyi bakış noktası sayılıyor. Mürettebat kanadın durumunu kontrol etmek istediğinde de aynı pencereye bakıyor.
Kırmızı ya da siyah üçgen etiket, kanadı en iyi gösteren pencereyi işaret eder.
Üçgenin altındaki koltuk kanada benzersiz bir bakış sunar ve William Shatner'ın Koltuğu diye anılır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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