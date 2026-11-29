Üçgenler kırmızı ya da siyah renkte oluyor. Deneyimli yolcuların bile pek çoğu bu işaretin anlamını bilmiyor. Etiketler kabinin ortasını işaretliyor.

Amaç, kanatları en iyi görebileceğiniz pencereyi belli etmek. Mürettebat kanattaki flapın düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak istediğinde bu pencereden bakabiliyor. Kanada buz çözme işleminin iyice uygulanıp uygulanmadığını görmek için de aynı görüş açısı kullanılıyor.