Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Yıldızı İlkin Aydın Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı

Galatasaray forması giyen milli voleybolcu İlkin Aydın, bu kez performansıyla değil güzelliğiyle ön plana çıktı. Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızlı kulüpte kaptan olarak sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisine yorum yağdı. İşte detaylar 👇