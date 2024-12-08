Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Yıldızı İlkin Aydın Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Yıldızı İlkin Aydın Paylaşımıyla Göz Kamaştırdı
Galatasaray forması giyen milli voleybolcu İlkin Aydın, bu kez performansıyla değil güzelliğiyle ön plana çıktı. Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızlı kulüpte kaptan olarak sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisine yorum yağdı. İşte detaylar 👇
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olmuş, karşılaşmadan 22-25, 25-11, 14-25 ve 19-25’lik setlerle galip ayrılmıştı.
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Sarı-kırmızılılarda Alexia Carutasu 22 sayıyla takımın en skorer ismi olurken kaptan İlkin Aydın da 14 sayı kaydederek iyi performans ortaya koymuştu.
24 yaşındaki smaçörün mücadele başındaki performansı beklentinin aşağısında kalsa da son setlerde ortaya koyduğu çabayla taraftarlarının kalbini kazanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde GS Store'un reklam için takım arkadaşı Britt Bongaets ile kameralarının karşısına geçen Aydın'dan yeni bir paylaşım geldi.
Milli voleybolcunun formalı pozuna beğeni yağdı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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