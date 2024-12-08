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Şanssızlığına Son Veren Arda Güler İspanya'da Futbol Gündeminin Zirvesinde!

Şanssızlığına Son Veren Arda Güler İspanya'da Futbol Gündeminin Zirvesinde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 12:06

Arda Güler, Girona'ya attığı golle Real Madrid formasıyla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki milli oyuncunun performansı, İspanya'da manşetleri süsledi. Ülkenin önde gelen gazetelerinde Arda'dan övgüyle bahsedildi. Nasıl yorumlarda bulunulmuş, gelin hep birlikte bakalım.

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1. Mundo Deportivo

1. Mundo Deportivo

'Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Jude Bellingham'ın harika pasının ardından kaleci Gazzaniga'nın önünde tek başına duran Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı.'

2. AS

2. AS

'Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi.'

3. Marca

3. Marca

'Ancelotti, takıma oyun ve yaratıcılık kazandırmak için orta sahada Arda Güler'i tercih etti. Türk oyuncu ikinci yarıda çok büyük bir performans sergileyerek Miguel Gutierrez'le mücadeleye girdi, iyi tutundu ve takımının ikinci golünü attı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika. Güler'in bu sezonki ilk golü.'

4. Defensa Central

4. Defensa Central

'İtalyan teknik adam, Arda Güler'e olan güvenini bir kez daha gösterdi ancak takımın içinde bulunduğu durum hiç de iyi olmadığı için her maça başlaması kolay değil. Önemli sayıdaki sakatlıklar ve zorlu fikstür Carlo Ancelotti'nin, üzerinde zaten çok fazla baskı bulunan Türk'ün gelişimi açısından ters etki yaratabileceğini düşünmesine neden oluyor.'

5. Revelo

5. Revelo

'Arda Güler, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi Harika bir gol attı ve eğer Endrick pası ona verseydi bir gol daha atabilirdi. Ancak o, takım arkadaşını suçlamak şöyle dursun, onu destekledi. Aynı zamanda bu konuda da gelişiyor, savunmada çok daha kararlı, hücumda her zaman çok net.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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