Şanssızlığına Son Veren Arda Güler İspanya'da Futbol Gündeminin Zirvesinde!
Şanssızlığına Son Veren Arda Güler İspanya'da Futbol Gündeminin Zirvesinde!
Arda Güler, Girona'ya attığı golle Real Madrid formasıyla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki milli oyuncunun performansı, İspanya'da manşetleri süsledi. Ülkenin önde gelen gazetelerinde Arda'dan övgüyle bahsedildi. Nasıl yorumlarda bulunulmuş, gelin hep birlikte bakalım.
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1. Mundo Deportivo
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2. AS
3. Marca
4. Defensa Central
5. Revelo
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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