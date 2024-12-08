onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Atmaya Devam Ediyor: Kerem Aktürkoğlu Benfica Seyircisini Bir Kez Daha Büyüledi!

Atmaya Devam Ediyor: Kerem Aktürkoğlu Benfica Seyircisini Bir Kez Daha Büyüledi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 10:17

Orkun Kökçü ile Benfica'da mükemmel başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Milli futbolcu, sekiz maçlık suskunluğunu Vitor de Guimares karşısında bozdu. Takımına üç puanı kazandırdı. Bruno Large ve öğrencileri, zirveye bir adım daha yaklaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ligin ilk haftasında deplasmanda aldığı 2-0'lık Famalicao yenilgisinin ardından çıktığı 10 maçtan, 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Benfica, bir üç puanı daha hanesine yazdırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda aldığı 2-0'lık Famalicao yenilgisinin ardından çıktığı 10 maçtan, 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Benfica, bir üç puanı daha hanesine yazdırdı.

12. haftada evinde Vitor de Guimares'le kozlarını paylaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini 1-0'la geçti ve 33 lider Sporting ile puan farkını 2'ye düşürdü.

12. haftada evinde Vitor de Guimares'le kozlarını paylaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini 1-0'la geçti ve 33 lider Sporting ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Portekiz ekine galibiyeti getiren golü , 29'da milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 👇

Aktürkoğlu, bu golüyle bu sezon çıktığı 16 maçta, 13 gole doğrudan etki etmiş oldu. (10 gol, 3 asist)

Aktürkoğlu, bu golüyle bu sezon çıktığı 16 maçta, 13 gole doğrudan etki etmiş oldu. (10 gol, 3 asist)

26 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından "bir adım daha ileri" dedi. 💫

26 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından "bir adım daha ileri" dedi. 💫
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın