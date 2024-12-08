Atmaya Devam Ediyor: Kerem Aktürkoğlu Benfica Seyircisini Bir Kez Daha Büyüledi!

Orkun Kökçü ile Benfica'da mükemmel başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Milli futbolcu, sekiz maçlık suskunluğunu Vitor de Guimares karşısında bozdu. Takımına üç puanı kazandırdı. Bruno Large ve öğrencileri, zirveye bir adım daha yaklaştı.