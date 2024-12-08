Atmaya Devam Ediyor: Kerem Aktürkoğlu Benfica Seyircisini Bir Kez Daha Büyüledi!
Atmaya Devam Ediyor: Kerem Aktürkoğlu Benfica Seyircisini Bir Kez Daha Büyüledi!
Orkun Kökçü ile Benfica'da mükemmel başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Milli futbolcu, sekiz maçlık suskunluğunu Vitor de Guimares karşısında bozdu. Takımına üç puanı kazandırdı. Bruno Large ve öğrencileri, zirveye bir adım daha yaklaştı.
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Ligin ilk haftasında deplasmanda aldığı 2-0'lık Famalicao yenilgisinin ardından çıktığı 10 maçtan, 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Benfica, bir üç puanı daha hanesine yazdırdı.
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12. haftada evinde Vitor de Guimares'le kozlarını paylaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini 1-0'la geçti ve 33 lider Sporting ile puan farkını 2'ye düşürdü.
Aktürkoğlu, bu golüyle bu sezon çıktığı 16 maçta, 13 gole doğrudan etki etmiş oldu. (10 gol, 3 asist)
26 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından "bir adım daha ileri" dedi. 💫
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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