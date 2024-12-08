Galatasaray, Zorlu Sivasspor Deplasmanında 10 Kişiyle Galip Geldi
Galatasaray, Zorlu Sivasspor Deplasmanında 10 Kişiyle Galip Geldi
Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray çok erken dakikalarda Metehan'ın atılmasıyla on kişi kaldı. Sivasspor'un öne geçtiği maçta Galatasaray hata yapmadı. Osimhen ve Yunus'un yıldızlaştığı maçta Galatasaray liderliğini perçinledi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray kritik bir galibiyet almış oldu.
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Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Beklendiği gibi zor başlayan maçı Galatasaray zoru kolaya çevirdi.
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Galatasaray taraftarının maça yoğun ilgisi olduğu gözden kaçmazken maçın başlama düdüğüyle desteklerini de sergilediler.
Erken bir dakikada on kişi kalan Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 geriye düştü.
Bu golden on dakika sonra kalecinin büyük hatasıyla Yunus Akgün skoru 1-1'e getirdi.
Devre bu sonuçla bitecek derken 45+9'da Osimhen kendi kazandığı penaltıyı gole çevirerek misafir ekibi 2-1 önde soyunma odasına götürdü.
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Sarı kırmızılılar 53.dakikada da Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 3-1 öne geçmeyi başardı. Maçın son bölümlerinde Sivasspor 3-2'yi sağlasa da sonuç değişmedi.
Galatasaray on kişi kaldığı maçta da önemli bir üç puan alarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 6'ya çıkarmayı başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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