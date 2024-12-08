Galatasaray, Zorlu Sivasspor Deplasmanında 10 Kişiyle Galip Geldi

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray çok erken dakikalarda Metehan'ın atılmasıyla on kişi kaldı. Sivasspor'un öne geçtiği maçta Galatasaray hata yapmadı. Osimhen ve Yunus'un yıldızlaştığı maçta Galatasaray liderliğini perçinledi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray kritik bir galibiyet almış oldu.