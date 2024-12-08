Galatasaray 3 Puana Sevindi Barış Alper Yılmaz'la Üzüldü

Galatasaray, on kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Yunus, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle alınan üç puan sarı kırmızılıları zirvede de rahatlattı. Barış Alper Yılmaz'ın golünün yanı sıra son dakikalarda yaşadığı sakatlık ise üzdü. Yıldız oyuncunun yerden kalkamadığı görüldü. Hakemin uzun VAR kontrolü ise kartsız sonuçlandı.