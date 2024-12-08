Galatasaray 3 Puana Sevindi Barış Alper Yılmaz'la Üzüldü
Galatasaray 3 Puana Sevindi Barış Alper Yılmaz'la Üzüldü
Galatasaray, on kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Yunus, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle alınan üç puan sarı kırmızılıları zirvede de rahatlattı. Barış Alper Yılmaz'ın golünün yanı sıra son dakikalarda yaşadığı sakatlık ise üzdü. Yıldız oyuncunun yerden kalkamadığı görüldü. Hakemin uzun VAR kontrolü ise kartsız sonuçlandı.
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Galatasaray, Sivasspor deplasmanında on kişi kalmasına rağmen üç puanı aldı ve zirvede puan farkını 6'ya çıkardı.
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Barış Alper Yılmaz maçta üçüncü golü atarken maçın sonunda da büyük üzüntü yaşadı. Genç oyuncunun sakatlığı takım arkadaşlarını da üzüntüya boğdu
Rej Manaj'ın darbesiyle yerde kalan Barış Alper Yılmaz acıyla yerde kalırken sahayı da sedyeyle terk etti. Pozisyonun sonunda VAR kontrolü sonrası kart çıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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