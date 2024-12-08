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Tartışılan Hakem Turgut Doman İçin "Düdüğünü Asacak" İddiası

Tartışılan Hakem Turgut Doman İçin "Düdüğünü Asacak" İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 23:27

Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından hakem Turgut Doman'ın kararı eleştirilmişti. Doman maç içinde kart vermemiş; VAR'dan çağrıldıktan sonra da kararından vazgeçmemişti. TFF Başkanı, Galatasaray ve TFF'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. Spor kanallarında da konuyla ilgili tartışmalar sürüyor. A Spor'da da konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 

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Barış Alper Yılmaz'ın maçın son bölümünde sakatlandığı pozisyonu hakem Turgut Doman, VAR kontrolüne rağmen kartsız geçmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın maçın son bölümünde sakatlandığı pozisyonu hakem Turgut Doman, VAR kontrolüne rağmen kartsız geçmişti.

Turgut Doman'la ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TFF ve Galatasaray da açıklamalar yayınladı.

Turgut Doman'la ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TFF ve Galatasaray da açıklamalar yayınladı.

A Spor'da da Turgut Doman'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. A Spor, TFF'nin Turgut Doman'la ilgili kararını verdiğini açıkladı.

A Spor'da da Turgut Doman'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. A Spor, TFF'nin Turgut Doman'la ilgili kararını verdiğini açıkladı.

Haberde iddiaya göre federasyonun Doman’ın düdüğünü astırma kararı aldığı aktarıldı. Doman bir daha hakemlik yapamayacak.

Haberde iddiaya göre federasyonun Doman’ın düdüğünü astırma kararı aldığı aktarıldı. Doman bir daha hakemlik yapamayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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