Tartışılan Hakem Turgut Doman İçin "Düdüğünü Asacak" İddiası

Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından hakem Turgut Doman'ın kararı eleştirilmişti. Doman maç içinde kart vermemiş; VAR'dan çağrıldıktan sonra da kararından vazgeçmemişti. TFF Başkanı, Galatasaray ve TFF'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. Spor kanallarında da konuyla ilgili tartışmalar sürüyor. A Spor'da da konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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