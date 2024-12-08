Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Futbolunda Siyaset Var mı?" Diye Sordular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın cevapları yine gündemi belirledi. Siyasetin yanında sporun da konuşulduğu programda eğlenceli anlar da yaşandı. Bir gencin sorduğu soruya ise Erdoğan'dan ilginç bir cevap geldi. Erdoğan, Türk futbolunda siyasetin olup olmadığına dair sorulan soruya kendi üslubunda cevap verdi.