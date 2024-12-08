Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Futbolunda Siyaset Var mı?" Diye Sordular
Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Futbolunda Siyaset Var mı?" Diye Sordular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın cevapları yine gündemi belirledi. Siyasetin yanında sporun da konuşulduğu programda eğlenceli anlar da yaşandı. Bir gencin sorduğu soruya ise Erdoğan'dan ilginç bir cevap geldi. Erdoğan, Türk futbolunda siyasetin olup olmadığına dair sorulan soruya kendi üslubunda cevap verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.
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Erdoğan gençlerin sorularını da yanıtladı ve ortaya zaman zaman eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Bir genç Erdoğan'a "Sizin de yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sizden cevabını özellikle duymak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı?" diye sordu.
Erdoğan da gülerek "Öyle bir soru soruyorsun ki" yanıtını verdikten sonra "Siyasetin girmediği yer mi var?" dedi.
"Her yerde maalesef, siyaset oraya bulaşıyor" diyen Erdoğan, "Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var tüm bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyorlar" dedi.
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Erdoğan sözlerini "Bu kadar kulüp ve bu kadar tesis var. Bunları aşmamız lazım. Spor Bakanımız burada, inşallah bunu da aşarız" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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