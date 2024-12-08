Rusya'da Haber Ajansı TASS'tan Esad Açıklaması: Esad Ailesi Moskova'da!
Rusya'da Haber Ajansı TASS'tan Esad Açıklaması: Esad Ailesi Moskova'da!
Suriye'de devrilen Esad rejiminin ardından Esad ve ailesinin adresi merak konusuydu. Akşam saatlerinde Belarus haberleri çıkmıştı ancak doğrulanamadı. Bir haber de Rusya'dan geldi. Rusya'nın TASS haber ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı. Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Moskova'dan açıklamaya da haberde yer verildi.
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Esad ve ailesinin gideceği ülke merak konusuydu. Çeşitli söylentilerin ardından Rusya'dan haber geldi.
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Devrik lider Beşar Esad'ın çeşitli ülkelerle temas halinde olduğu söylenirken birçok yerden de red aldığı söylenmişti.
Beşar Esad ve ailesi için Rus haber ajansı TASS'tan açıklama geldi. Son dakika gelişmesi olarak verilen haberde Esad'ın Moskova'ya ulaştığı bildirildi.
TASS geçtiği haberde "Esed ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti" açıklaması yaptı.
Haberde ayrıca Silahlı Suriye muhalefetinin liderleri, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti altına aldığı aktarıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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