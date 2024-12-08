Rusya'da Haber Ajansı TASS'tan Esad Açıklaması: Esad Ailesi Moskova'da!

Suriye'de devrilen Esad rejiminin ardından Esad ve ailesinin adresi merak konusuydu. Akşam saatlerinde Belarus haberleri çıkmıştı ancak doğrulanamadı. Bir haber de Rusya'dan geldi. Rusya'nın TASS haber ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı. Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Moskova'dan açıklamaya da haberde yer verildi.