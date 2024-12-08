onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rusya'da Haber Ajansı TASS'tan Esad Açıklaması: Esad Ailesi Moskova'da!

Rusya'da Haber Ajansı TASS'tan Esad Açıklaması: Esad Ailesi Moskova'da!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 21:21

Suriye'de devrilen Esad rejiminin ardından Esad ve ailesinin adresi merak konusuydu. Akşam saatlerinde Belarus haberleri çıkmıştı ancak doğrulanamadı. Bir haber de Rusya'dan geldi. Rusya'nın TASS haber ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı. Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Moskova'dan açıklamaya da haberde yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esad ve ailesinin gideceği ülke merak konusuydu. Çeşitli söylentilerin ardından Rusya'dan haber geldi.

Esad ve ailesinin gideceği ülke merak konusuydu. Çeşitli söylentilerin ardından Rusya'dan haber geldi.

Devrik lider Beşar Esad'ın çeşitli ülkelerle temas halinde olduğu söylenirken birçok yerden de red aldığı söylenmişti.

Devrik lider Beşar Esad'ın çeşitli ülkelerle temas halinde olduğu söylenirken birçok yerden de red aldığı söylenmişti.

Beşar Esad ve ailesi için Rus haber ajansı TASS'tan açıklama geldi. Son dakika gelişmesi olarak verilen haberde Esad'ın Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

Beşar Esad ve ailesi için Rus haber ajansı TASS'tan açıklama geldi. Son dakika gelişmesi olarak verilen haberde Esad'ın Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

TASS geçtiği haberde "Esed ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti" açıklaması yaptı.

TASS geçtiği haberde "Esed ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti" açıklaması yaptı.

Haberde ayrıca Silahlı Suriye muhalefetinin liderleri, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti altına aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca Silahlı Suriye muhalefetinin liderleri, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti altına aldığı aktarıldı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın