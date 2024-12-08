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Rejim Devrildi, Suriyeliler Devrilen Rejim İçin İstanbul'da Kutlamalar Yaptı

Rejim Devrildi, Suriyeliler Devrilen Rejim İçin İstanbul'da Kutlamalar Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.12.2024 - 18:49

Suriye'de devrilen Esad rejiminin ardından dünyanın dört bir yanına giden Suriyeliler sokaklara çıktı. Suriye'de yaşanan yeni süreç uluslararası kamuoyunda temkinli şekilde yorumlanırken Suriyeliler durumdan memnun görünüyor. Ülkelerine dönmek istediklerini söyleyen Suriyeliler, İstanbul'da da sokaklara çıktı. Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu semtlerde gösteriler düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra farklı kentlerden de kutlama haberleri geldi.

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Esad rejiminin devrilmesiyle İstanbul'daki Suriyeliler de sokaklara çıktı ve kutlamalar yaptı.

Esad rejiminin devrilmesiyle İstanbul'daki Suriyeliler de sokaklara çıktı ve kutlamalar yaptı.

Kutlamaların adresi Suriyelilerin en yoğun olduğu Esenyurt, Üsküdar ve Ümraniye oldu.

Kutlamaların adresi Suriyelilerin en yoğun olduğu Esenyurt, Üsküdar ve Ümraniye oldu.

Esad ve rejim aleyhine sloganlar atan binlerce kişinin ortak görüşü ise yurtlarına dönecekleri yönündeydi.

Esad ve rejim aleyhine sloganlar atan binlerce kişinin ortak görüşü ise yurtlarına dönecekleri yönündeydi.

Gösterilerde Türk bayraklarının da olduğu gözlemlendi. İstanbul'un ilçelerinden Fatih'te de benzer gösteriler yapılırken meydanların dolduğu görüldü.

Gösterilerde Türk bayraklarının da olduğu gözlemlendi. İstanbul'un ilçelerinden Fatih'te de benzer gösteriler yapılırken meydanların dolduğu görüldü.

Türkiye'deki gösterilerin benzerleri yurt dışında da yapılmaya başlandı. Ayrıca saatler önce de İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler, Esad rejimine ait bayrağı indirmişti.

Türkiye'deki gösterilerin benzerleri yurt dışında da yapılmaya başlandı. Ayrıca saatler önce de İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler, Esad rejimine ait bayrağı indirmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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