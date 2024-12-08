Rejim Devrildi, Suriyeliler Devrilen Rejim İçin İstanbul'da Kutlamalar Yaptı

Suriye'de devrilen Esad rejiminin ardından dünyanın dört bir yanına giden Suriyeliler sokaklara çıktı. Suriye'de yaşanan yeni süreç uluslararası kamuoyunda temkinli şekilde yorumlanırken Suriyeliler durumdan memnun görünüyor. Ülkelerine dönmek istediklerini söyleyen Suriyeliler, İstanbul'da da sokaklara çıktı. Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu semtlerde gösteriler düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra farklı kentlerden de kutlama haberleri geldi.