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Kahramanmaraş'taki Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti: "Sizi Suriye'mize Bekleriz"

Kahramanmaraş'taki Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti: "Sizi Suriye'mize Bekleriz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 17:37

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Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşmesiyle sevinçlerini sokaklara taşıdı. Ellerindeki Suriye bayraklarıyla coşkulu kutlamalar yapan Suriyeliler, araçlarla konvoy oluşturup şehirde tur attı. Kutlamalarda İHA'ya konuşan birçok Suriyeli, ülkelerine dönme kararı aldıklarını belirterek Türkiye’ye teşekkür etti.

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16 yaşındaki bir Suriyeli genç, “Türkiye'ye geldiğimde 3 yaşındaydım, 13 yıldır buradayım. Gidiyoruz, sizi Suriye’mize bekleriz” diyerek duygularını paylaştı.

16 yaşındaki bir Suriyeli genç, “Türkiye'ye geldiğimde 3 yaşındaydım, 13 yıldır buradayım. Gidiyoruz, sizi Suriye’mize bekleriz” diyerek duygularını paylaştı.

Bir başka Suriyeli vatandaş ise mutluluğunu “Bu mutluluğu kimseyle paylaşmayacağız, bir tek Türk milletiyle paylaşacağız” sözleriyle ifade etti.

Bir başka Suriyeli vatandaş ise mutluluğunu “Bu mutluluğu kimseyle paylaşmayacağız, bir tek Türk milletiyle paylaşacağız” sözleriyle ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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