Kahramanmaraş'taki Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti: "Sizi Suriye'mize Bekleriz"

Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşmesiyle sevinçlerini sokaklara taşıdı. Ellerindeki Suriye bayraklarıyla coşkulu kutlamalar yapan Suriyeliler, araçlarla konvoy oluşturup şehirde tur attı. Kutlamalarda İHA'ya konuşan birçok Suriyeli, ülkelerine dönme kararı aldıklarını belirterek Türkiye’ye teşekkür etti.
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16 yaşındaki bir Suriyeli genç, “Türkiye'ye geldiğimde 3 yaşındaydım, 13 yıldır buradayım. Gidiyoruz, sizi Suriye’mize bekleriz” diyerek duygularını paylaştı.
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Bir başka Suriyeli vatandaş ise mutluluğunu “Bu mutluluğu kimseyle paylaşmayacağız, bir tek Türk milletiyle paylaşacağız” sözleriyle ifade etti.
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