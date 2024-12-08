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Esad Rejiminin Düşmesinin Ardından Serbest Bırakılan Mahkumlar Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Ne Oldu?

Esad Rejiminin Düşmesinin Ardından Serbest Bırakılan Mahkumlar Ne Olduğuna Anlam Veremedi: "Ne Oldu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 16:31

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi bugün itibarıyla son buldu. Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından ülkede peş peşe gündem olan olaylar yaşandı. Esad'ın akıbeti henüz bilinmezken kendisinin garajındaki lüks araçlara ev kondu. Özel konutu da yağmalandı. Bugün yaşanan olayların en dikkat çekeni de Esad rejimi tarafından tutuklanan mahkumların salınması oldu.

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Hapishaneden çıkan mahkumlar sokaklarda sevinçle koşmaya başladı fakat duruma da anlam veremedi.

Hapishaneden çıkan mahkumlar sokaklarda sevinçle koşmaya başladı fakat duruma da anlam veremedi.

O sırada "Ne oldu, neden çıktık?" diye soran mahkum rejimin düştüğünü öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

O sırada "Ne oldu, neden çıktık?" diye soran mahkum rejimin düştüğünü öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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