Mahfi Eğilmez, Suriyelilerin Ülkesine Dönmezi Halinde Ekonomideki Beklentileri Yazdı

Suriye'de yeni bir düzen tesis edilirken ülkemizdeki Suriyeliler'in de akıbeti şekilleniyor. Bununla birlikte Suriyelilerin ülkesine dönmesinin önünde engel de kalmadı. Birçok Suriyeli ülkesine döneceğini açıklarken, kamuoyunda da böyle bir beklenti oluşmuş üzere. Ekonomist Mahfi Eğilmez de Suriyelilerin gidişinin muhtemel sonuçlarını açıkladı. Eğilmez'in tahminleri şu şekilde...