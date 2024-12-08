Mahfi Eğilmez, Suriyelilerin Ülkesine Dönmezi Halinde Ekonomideki Beklentileri Yazdı
Mahfi Eğilmez, Suriyelilerin Ülkesine Dönmezi Halinde Ekonomideki Beklentileri Yazdı
Suriye'de yeni bir düzen tesis edilirken ülkemizdeki Suriyeliler'in de akıbeti şekilleniyor. Bununla birlikte Suriyelilerin ülkesine dönmesinin önünde engel de kalmadı. Birçok Suriyeli ülkesine döneceğini açıklarken, kamuoyunda da böyle bir beklenti oluşmuş üzere. Ekonomist Mahfi Eğilmez de Suriyelilerin gidişinin muhtemel sonuçlarını açıkladı. Eğilmez'in tahminleri şu şekilde...
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Suriye'de rejim çökerken HTŞ destekli gruplar da Şam'a tamamen girdi. Esad'ın da rejimi "barışçıl" yollardan devredeceği iddia edildi.
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Türkiye'deki Suriyeliler'e de bu gelişmeler sonrasında "yol gözüktü" yorumları yapılmaya başlandı. Ekonomist Mahfi Eğilmez de olası ihtimalleri ve ekonomimiz üzerine sonuçlarını yazdı.
Eğilmez'e göre "ucuz iş gücü" kaybı yaşanacak. Bu durum maliyet enflasyonunda artışa yol açabilecek.
Sınırlı da olsa GSYH'de de oynama olacak. Sebebi de burada işlerini tasfiye ederek ülkelerine dönecek işveren Suriyeliler olarak düşünülüyor.
Eğilmez, burada konut alan Suriyelilerin konutlarını satması sonucunda yine konut ve kirada da düşüş yaşanacağını söyledi.
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Mahfi Eğilmez, en önemli kalemlerden olan Suriyelilerin aldığı sosyal yardımlar ve projeler sonlanacağı için bütçe açığının da yine buna paralel olarak azalacağını öngörüyor.
Mahfi Eğilmez son olarak "Ülkelerine dönecek olanların sayısına bağlı olarak GSYH’de ortaya çıkabilecek düşüşün, kişi başına gelirde daha sınırlı bir düşüşe yol açacağını tahmin ediyorum" dedi.
Eğilmez genel bir uyarı olarak da Bu kadar çok sayıda sığınmacı, ülkenin sosyal ve siyasal düzenini olumsuz etkiliyor. Bunu yaşayarak gördük” dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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