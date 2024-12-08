Beşar Esad Kimdir? Göz Doktorluğundan Suriye’nin Kanlı İç Savaş Liderliğine...
Beşar Esad Kimdir? Göz Doktorluğundan Suriye’nin Kanlı İç Savaş Liderliğine...
Suriye lideri Beşar Esad muhaliflerin Şam’a girmesiyle birlikte ortadan kayboldu ve ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Ancak Esad’ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Bu süreçte 'Beşar Esad kimdir?' sorusu yeniden gündeme geldi. İşte göz doktorluğundan Suriye'nin tartışmalı liderliğine uzanan bir hayat hikayesi…
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Suriye’nin uzun yıllardır kanlı iç savaşla boğuşan lideri Beşar Esad’ın akıbeti muhalif güçlerin Şam’a girmesiyle yeniden merak konusu oldu. Esad’ın ülkeden kaçtığı iddiaları yayılırken nerede olduğu hala gizemini koruyor.
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Bir dönemin göz doktoru olan Esad’ın Suriye'nin liderliğine nasıl yükseldiği ise oldukça ilginç bir hikaye. Göz doktoru olma yolundayken ağabeyinin trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı’na adım atan Beşar Esad ülkede 24 yıldır iktidarda bulunuyor.
Beşar Esad 11 Eylül 1965'te Şam'da dünyaya geldi. Ailesi onu asla liderlik için yetiştirmemişti. O Londra'da göz doktorluğu eğitimi alırken, ağabeyi Basil’in ani ölümü onun kaderini değiştirdi. 1994’teki trafik kazasında hayatını kaybeden Basil babası Hafız Esad'ın halefiydi. Bu talihsiz olaydan sonra Beşar Esad’ın önünde iktidara geçme yolu açıldı.
Londra'da eğitimini tamamlayan Beşar Esad 1994’te Şam’a dönerek askeri ve siyasi eğitim almaya başladı. Ardından hızla askeri ve istihbarat kurumlarında pozisyonlarını güçlendiren Esad 2000 yılında babasının ölümünün ardından devlet başkanı oldu. Başlangıçta Batı dünyasında modernleşme beklentisi uyandırmıştı. Ancak kısa süre sonra Esad yönetimi sert bir tutuma büründü ve ülke büyük bir iç savaşa sürüklendi.
2011 yılında Suriye'de başlayan protestolar Esad yönetiminin sert müdahalesiyle kanlı bir iç savaşa dönüştü. Bu süreç Esad’ın imajını iyice zedeledi, uluslararası kamuoyu onu savaş suçlarıyla suçlamaya başladı. Ancak Rusya, İran ve Hizbullah’ın desteğiyle Esad rejimi uzun yıllar süren savaşa rağmen ayakta kalmayı başardı.
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Esad 2014’te ve 2021’de yeniden devlet başkanı seçildi, ancak seçimlerin adil olmadığı ve halkın geniş kesimlerinin iktidara karşı olduğu eleştirileri arttı. 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle daha fazla destek buldu, ancak iç savaşın yarattığı yıkım ülkenin sosyal yapısını ve ekonomisini derinden sarstı.
Beşar Esad’ın yönetiminde ülke büyük bir siyasi ve insani kriz yaşadı. Onun modern yöneticiliği vaatleri birkaç yıl içinde yerini daha otoriter bir yönetim anlayışına bıraktı. 2018’deki kimyasal saldırı ve 2022’deki Arap Birliği zirvesine katılımıyla Esad uluslararası arenada yeniden gündeme geldi.
Ancak günümüzdeki son gelişmelerle Esad rejimi sona erdi ve muhalif güçler bu sabaha karşı Şam'a girerek yeni bayraklarını göndere çekti ve Esad ülkeyi terk etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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