onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Fidan'dan Mülteciler Hakkında Çarpıcı Açıklama: ''Milyonlarca Suriyeli Ülkesine Dönebilir''

Bakan Fidan'dan Mülteciler Hakkında Çarpıcı Açıklama: ''Milyonlarca Suriyeli Ülkesine Dönebilir''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 13:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan 'Artık birlik, yeniden inşa zamanı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir.'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de başkent Şam'ın kontrolünün muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de başkent Şam'ın kontrolünün muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da önemli açıklamalarda bulundu.

DETAYLAR GELİYOR...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın