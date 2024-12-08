Bakan Fidan'dan Mülteciler Hakkında Çarpıcı Açıklama: ''Milyonlarca Suriyeli Ülkesine Dönebilir''
Bakan Fidan'dan Mülteciler Hakkında Çarpıcı Açıklama: ''Milyonlarca Suriyeli Ülkesine Dönebilir''
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan 'Artık birlik, yeniden inşa zamanı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir.'' dedi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de başkent Şam'ın kontrolünün muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da önemli açıklamalarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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