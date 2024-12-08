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Suriye Milli Ordusu'ndan Mültecilere "Vatanınıza Dönebilirsiniz" Çağrısı!

Suriye Milli Ordusu'ndan Mültecilere "Vatanınıza Dönebilirsiniz" Çağrısı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 12:14

Şam ve Humus'un Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından Esad rejiminin çöküşü duyuruldu. Esad’ın kaçtığı ancak nerede olduğunun bilinmediği ifade edilirken, muhalifler Şam'ı Esad'dan kurtardıklarını açıkladı. Şam'da Esad'a ait heykeller yıkılırken yeni bayrak da göndere çekildi. SMO Merkez Komutanlığı ise ilk iş olarak Suriyeli mültecilere 'Vatanınıza dönebilirsiniz' çağrısı yaptı.

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Esad Rejimi Resmen Çöktü

Esad Rejimi Resmen Çöktü

Suriye’nin başkenti Şam ve Humus Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından ele geçirildi. Beşar Esad yönetiminin sona erdiği ve Suriye’de yeni bir dönemin başladığı resmen duyuruldu. Esad’ın nerede olduğu ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Tüm dünyanın gözü Esad’ın kaçtığı yönündeki spekülasyonlardayken özellikle Esad’a bağlı rejim güçlerinin teslim olması ve silah bırakması muhalifler için zaferin simgesi oldu.

Tüm dünyanın gözü Esad’ın kaçtığı yönündeki spekülasyonlardayken özellikle Esad’a bağlı rejim güçlerinin teslim olması ve silah bırakması muhalifler için zaferin simgesi oldu.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan Kurtulduğunu Duyurdu

Muhalifler Şam'ın Esad'dan Kurtulduğunu Duyurdu

Şam’a giren muhalifler kentte kontrolü ele geçirdiklerini ve Esad rejimini devirdiklerini açıklayarak 'Şam artık Esad'dan kurtuldu' ifadelerini kullandılar. Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar televizyonlardan yayınladıkları bildirilerde Şam’ın özgürlüğüne kavuştuğunu ve Esad’ın iktidarının sona erdiğini vurguladılar.

Rejim Güçleri Teslim Oldu

Rejim Güçleri Teslim Oldu
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Diğer taraftan Beşar Esad’a bağlı rejim güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere birçok stratejik noktada silah bırakması Esad’ın son direnişinin kırıldığını gösteriyor.

Suriyeli Mültecilere Geri Dönüş Çağrısı

Suriyeli Mültecilere Geri Dönüş Çağrısı

SMO Merkez Komutanlığı dünya genelindeki Suriyeli mültecilere seslenerek 'Suriye artık özgür. Hepiniz vatanınıza dönebilirsiniz.' şeklinde bir çağrı yaptı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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