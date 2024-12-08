Suriye Milli Ordusu'ndan Mültecilere "Vatanınıza Dönebilirsiniz" Çağrısı!
Suriye Milli Ordusu'ndan Mültecilere "Vatanınıza Dönebilirsiniz" Çağrısı!
Şam ve Humus'un Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından Esad rejiminin çöküşü duyuruldu. Esad’ın kaçtığı ancak nerede olduğunun bilinmediği ifade edilirken, muhalifler Şam'ı Esad'dan kurtardıklarını açıkladı. Şam'da Esad'a ait heykeller yıkılırken yeni bayrak da göndere çekildi. SMO Merkez Komutanlığı ise ilk iş olarak Suriyeli mültecilere 'Vatanınıza dönebilirsiniz' çağrısı yaptı.
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Esad Rejimi Resmen Çöktü
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Tüm dünyanın gözü Esad’ın kaçtığı yönündeki spekülasyonlardayken özellikle Esad’a bağlı rejim güçlerinin teslim olması ve silah bırakması muhalifler için zaferin simgesi oldu.
Muhalifler Şam'ın Esad'dan Kurtulduğunu Duyurdu
Rejim Güçleri Teslim Oldu
Suriyeli Mültecilere Geri Dönüş Çağrısı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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