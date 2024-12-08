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Muhaliflerin Her Yerde Aradığı Esad Nerede, Kaçtı mı? Uçağının Düştüğü İddiası Doğru mu?

Muhaliflerin Her Yerde Aradığı Esad Nerede, Kaçtı mı? Uçağının Düştüğü İddiası Doğru mu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 13:01

Suriye'nin başkenti Şam muhalif güçlerin kontrolüne girmesiyle ülkede ve Türkiye'de büyük bir kutlama başladı. Bu gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönünde iddialar gündeme geldi. Esad'ın kaçtığına dair kesin bir bilgi olmasa da son yapılan açıklamalar ve uçuş takip verileri Esad'ın ortadan kaybolduğuna işaret ediyor. İşte Esad’ın nerede olabileceğine dair son iddialar ve detaylar.

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Esad Şam'dan Uçtu Peki Nereye?

Esad Şam'dan Uçtu Peki Nereye?

Esad’ın nerede olduğu hala kesinleşmiş değil. Reuters’a göre Esad Pazar sabahı Şam Uluslararası Havaalanı'ndan kalkarak bir uçağa bindi. Uçak başlangıçta Suriye'nin kıyı bölgesine yönelmiş, ardından ani bir U dönüşü yaparak farklı bir rota izlemişti. Uçuş verilerinde uçak birkaç dakika içinde kayboldu ve son olarak Humus’un batısında sinyali kesildi. Sosyal medyada bu uçağın Beşar Esad’ı taşıdığı iddiaları dolaşırken uçağın düşüp düşmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Flightradar ekibinden yapılan açıklamada "Dün gece Suriye üzerinde bir İlyuşin İl-76T uçuşunu izledik. Şam'dan kalkan uçağın sinyali, Humus kenti yakınlarında kayboldu" ifadelerine yer verildi.

Esad’ın Ölümü İddiaları

Esad’ın Ölümü İddiaları

Bazı spekülasyonlar Esad’ın uçağının düşmesinin ardından yaşamını yitirmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddialar da doğrulanmamış durumda. Esad’ın öldüğüne dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken uçağın kaybolması ve ondan sonra Esad’ın kayıplara karışması çeşitli komplo teorilerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Esad Rusya'ya mı Kaçtı?

Esad Rusya'ya mı Kaçtı?

Bir başka iddiada Esad’ın ülkeyi terk ettiği ve Rusya’ya gittiği öne sürülüyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Esad ailesinin Rusya’ya gitmiş olabileceği yönünde bilgiler var. Ancak bu bilgi de doğrulanadı resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Son olarak Rusya'dan gelen açıklamalarda da Esad’ın durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Esad Ailesi Nerede?

Esad Ailesi Nerede?

Esad’ın ailesinin durumu ise daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. ABD basınına göre Beşar Esad’ın eşi Esma Esad üç çocuğuyla birlikte geçtiğimiz hafta ülkeden kaçtı. Aynı şekilde Esad’ın iki kayınbiraderi de Suriye’yi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Esad ailesinin bir kısmı ülkeyi terk ederken Esad’ın kendisinin nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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