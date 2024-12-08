Muhaliflerin Her Yerde Aradığı Esad Nerede, Kaçtı mı? Uçağının Düştüğü İddiası Doğru mu?

Esad’ın nerede olduğu hala kesinleşmiş değil. Reuters’a göre Esad Pazar sabahı Şam Uluslararası Havaalanı'ndan kalkarak bir uçağa bindi. Uçak başlangıçta Suriye'nin kıyı bölgesine yönelmiş, ardından ani bir U dönüşü yaparak farklı bir rota izlemişti. Uçuş verilerinde uçak birkaç dakika içinde kayboldu ve son olarak Humus’un batısında sinyali kesildi. Sosyal medyada bu uçağın Beşar Esad’ı taşıdığı iddiaları dolaşırken uçağın düşüp düşmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.