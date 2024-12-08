Muhaliflerin Her Yerde Aradığı Esad Nerede, Kaçtı mı? Uçağının Düştüğü İddiası Doğru mu?
Muhaliflerin Her Yerde Aradığı Esad Nerede, Kaçtı mı? Uçağının Düştüğü İddiası Doğru mu?
Suriye'nin başkenti Şam muhalif güçlerin kontrolüne girmesiyle ülkede ve Türkiye'de büyük bir kutlama başladı. Bu gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönünde iddialar gündeme geldi. Esad'ın kaçtığına dair kesin bir bilgi olmasa da son yapılan açıklamalar ve uçuş takip verileri Esad'ın ortadan kaybolduğuna işaret ediyor. İşte Esad’ın nerede olabileceğine dair son iddialar ve detaylar.
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Esad Şam'dan Uçtu Peki Nereye?
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Flightradar ekibinden yapılan açıklamada "Dün gece Suriye üzerinde bir İlyuşin İl-76T uçuşunu izledik. Şam'dan kalkan uçağın sinyali, Humus kenti yakınlarında kayboldu" ifadelerine yer verildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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