Doğu Perinçek Hakkında 'Esad Övgüsü' ve ÖSO'ya 'Terörist' Deme Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı!
Doğu Perinçek Hakkında 'Esad Övgüsü' ve ÖSO'ya 'Terörist' Deme Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler soruşturma için gerekçe gösterildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Soruşturma nedeni olarak ise, Perinçek'in canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler gerekçe gösterildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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