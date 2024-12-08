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Doğu Perinçek Hakkında 'Esad Övgüsü' ve ÖSO'ya 'Terörist' Deme Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı!

Doğu Perinçek Hakkında 'Esad Övgüsü' ve ÖSO'ya 'Terörist' Deme Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.12.2024 - 17:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler soruşturma için gerekçe gösterildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma nedeni olarak ise, Perinçek'in canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler gerekçe gösterildi.

Soruşturma nedeni olarak ise, Perinçek'in canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler gerekçe gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında 'Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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