Tokyo'da Nüfus Krizine Karşı Tedbir: Haftalık Çalışma Süresi 4 Güne İndirildi!
Tokyo'da Nüfus Krizine Karşı Tedbir: Haftalık Çalışma Süresi 4 Güne İndirildi!
Japonya hükümeti düşük doğurganlık oranını artırmak için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, doğum oranlarını artırmak için dört gün çalışma düzenine geçileceği açıklandı. Başkentte yeni çalışma düzenine nisan ayında geçilecek. Bununla birlikte çocukları ilkokul bir ile üçüncü sınıf arasında okuyan ebeveynlerin işten erken çıkmasına da izin verilecek. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin maaşında ufak kesintiler yapılacak.
Kaynak: Independent
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Japonya'da düşen doğurganlık oranını ve aile zamanını artırmak üzere bir süredir çalışmalar yapılıyordu. Geçtiğimiz çarşamba günü Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilk adımların atıldığı görüldü.
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Yapılan açıklamada Tokyo'da nisan ayı itibarıyla dört günlük çalışma düzenine geçileceği duyuruldu.
Tokyo Valisi Yuriko Koike, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çalışma tarzlarını esnek şekilde gözden geçireceğiz. Kimsenin doğum veya çocuk bakımı gibi nedenlerle kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlayacağız. Tokyo'nun, ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde halkımızın yaşamını, geçim kaynağını ve ekonomisini korumak için adım atma vakti geldi. ifadelerine yer verdi.
Japonya'da yaşanan nüfus krizi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Ülkede 65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş nüfussa 14 milyon 173 bine geriledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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